I giornalisti di TV Serial hanno realizzato un'intervista all'attrice Gloria Radulescu, che nella soap opera Il Paradiso delle signore interpreta il ruolo di Marta Guarnieri. La protagonista ha commentato, soprattutto, il finale di stagione.

In particolare, si è soffermata sia sulla scelta fatta da Marta nel corso delle ultime puntate, sia su un aspetto della trama che ha riguardato Maria e Rocco. Sulla coppia, infatti, non ha potuto fare a meno di ammettere che si sarebbe augurata si sposassero.

Gloria Radulescu sul finale di stagione del Paradiso delle signore

Nel corso di una recente intervista, l'attrice che interpreta Marta al Paradiso delle signore ha fatto delle confessioni in merito alla soap opera. La prima domanda a cui Gloria Radulescu ha risposto fa capo al finale di stagione della soap. Nello specifico, le è stato chiesto se si sia trattato di un finale sorprendente. L'attrice ha risposto dicendo: "Il finale è stato più sorprendente per Gloria che per Marta". In seguito, ha aggiunto: "Gloria credeva fino alla fine che Marta potesse fare tutt'altro tipo di scelta". Malgrado questo pensiero, però, la protagonista ha detto che, durante i suoi anni di carriera, le hanno insegnato di non giudicare mai il personaggio.

L'attrice si sarebbe aspettata un finale diverso per alcune coppie

Successivamente, poi, le è stato chiesto di esprimere il suo parere in merito a come sono giunte al termine alcune relazioni al Paradiso delle signore. A tal proposito, Gloria ha ammesso: "Mi sarei aspettata un finale diverso, soprattutto per Maria e Rocco". Secondo il punto di vista dell'attrice, dunque, i due si sarebbero dovuti sposare.

La donna ha anche detto che, certamente, moltissimi altri telespettatori si sarebbero aspettati un finale diverso per loro due. Dopo tutte le peripezie che hanno dovuto affrontare per ammettere i loro sentimenti, sarebbe stato sicuramente apprezzato un lieto fine per la coppia.

Cosa si aspetta per il futuro del Paradiso

L'ultima domanda, invece, è stata: "Cosa ti aspetti per il futuro del Paradiso". Gloria Radulescu ha detto che spera che la soap opera possa arrivare fino agli anni 70'.

Il motivo risiede nel fatto che quella è stata un'epoca storica caratterizzata da molti momenti importanti, soprattutto per la popolazione più giovane. In quel periodo, infatti, in molti scendevano nelle piazze a manifestare nella speranza di cambiare il mondo. In diverse occasioni, inoltre, ci sono anche riusciti. Pertanto, l'attrice del Paradiso delle signore si augura di vedere riproposte anche all'interno della soap opera di Rai 1 queste situazioni. Non ci resta che attendere per vedere se sarà accontentata.