Le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore ripartiranno su Rai 1 a settembre. Nel frattempo, stanno andando in onda le repliche della terza stagione, trasmessa nel 2019. Mentre i fan sono in attesa di conoscere la data del debutto della sesta, gli attori della soap sono tornati sul set per le riprese delle nuove puntate. Come si è visto da alcuni post pubblicati dagli interpreti sui loro profili social, le conferme sono state tante, ma il vero dilemma dei fan è riuscire a capire chi invece non ci sarà e quali saranno le new entry. Dopo l'uscita di scena di Marta Guarnieri i telespettatori si chiedono se Rocco e Maria saranno i prossimi.

Mentre per il primo resta un punto interrogativo, per quanto riguarda la seconda durante una diretta Instagram di Emanuel Caserio, l'attrice Chiara Russo ha riacceso le speranze dei fan.

Nel finale de Il Paradiso delle signore 5 Rocco ha accettato di andare a Roma per diventare un ciclista

Alla fine della quinta stagione Maria Puglisi (Chiara Russo) e Rocco Amato (Giancarlo Commare) si sono ufficialmente fidanzati e hanno deciso di sposarsi. Il giovane magazziniere sembra aver trovato anche la sua strada, visto che ha davanti a sé una promettente carriera da ciclista professionista. L'assenza sul set dell'attore siciliano e i suoi saluti che sembravano un addio in una delle sue storie Instagram hanno fatto pensare ad un'uscita di scena del personaggio.

Inoltre, in diverse occasioni Commare ha parlato del Paradiso delle signore come se si trattasse di un'esperienza conclusa. La trama permetterebbe l'allontanamento dell'attore dalla fiction, dove nel finale trasmesso il 28 maggio si è detto che il giovane dovrebbe trasferirsi nella Capitale per iniziare gli allenamenti.

Chiara Russo fa capire che sarà nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Dopo aver appreso che Rocco dovrà recarsi a Roma per iniziare la sua carriera ciclistica, i fan della soap hanno ipotizzato che la sua futura moglie lo seguirà. Dunque, si è temuto che anche Chiara Russo non facesse più parte del cast. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un dettaglio che riguarda proprio l'interprete di Maria Puglisi.

Durante una diretta Instagram del 10 giugno organizzata da Emanuel Caserio (il volto di Salvatore Amato), la giovane attrice ha fatto chiaramente capire che sarà presente anche nella prossima stagione e che sarà ancora innamorata di Rocco. Bisogna comunque sottolineare che al momento si tratta soltanto di informazioni rivelate non in modo esplicito e che non consentono di prevedere quale direzione prenderà la storia di Rocco e Maria. Inoltre, non è nemmeno certo che i personaggi presenti nelle puntate in onda da settembre lo saranno poi per l'intera stagione.

Confermato Roberto Farnesi ne Il Paradiso delle signore 6, ma le fan tremano per un post su Ig

Tra gli attori del cast che torneranno nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore è stato confermato anche Roberto Farnesi, interprete del cinico commendatore Umberto Guarnieri.

Nonostante la conferma, alcune delle sue follower sono state colte dal panico per via di una recente foto postata dall'attore sul suo profilo Instagram. Lo scatto mostrava Farnesi mentre stava facendo una pausa sul set della celebre soap e era accompagnato da un commento dell'interprete toscano: "La cosa che un giorno mi mancherà di più del mio lavoro sarà il set". Sono state immediate le reazioni delle fan che hanno chiesto spiegazioni o commentato ironicamente un futuro pensionamento dell'attore.