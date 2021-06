Continuano a essere sempre più movimentate, le vicende dello sceneggiato iberico Una vita. Nel corso dei prossimi episodi, i telespettatori italiani assisteranno all’uscita di scena momentanea di Israel Becerra (Aleix Melè), colui che mise piede nel quartiere spagnolo fingendo di essere Santiago, il defunto marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Il brasiliano se ne andrà via da Acacias 38, quando la fanciulla di colore non vorrà avere più nulla a che fare con lui per essere venuta a conoscenza della sua alleanza con Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Una vita, spoiler: Marcia fa credere a Felipe che Salmeron ha cercato di compromettere la sua salute

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, Cesar Andrade (Alvaro Baguena) prima di morire farà in tempo a mettere in guardia Marcia da Santiago e Genoveva: la brasiliana verrà a conoscenza che Becerra è giunto ad Acacias 38 appositamente per sabotare le sue nozze con Felipe (Marc Parejo) su richiesta di Salmeron. La fanciulla di colore sarà decisa a smascherare la sua rivale in amore agli occhi di Alvarez Hermoso, proprio quando nell’istante in cui i due saranno in procinto di pronunciare il fatidico sì: purtroppo Marcia non riuscirà nel suo intento poiché l’avvocato e Genoveva saranno marito e moglie quando lei arriverà in chiesa.

Sampaio abbastanza disperata per aver perso l’uomo che ama, ordinerà a Santiago di allontanarsi da lei per sempre, nonostante lo stesso cercherà di convincerla a perdonarlo.

A questo punto Marcia tenterà di far sapere a Felipe dell’alleanza stretta tra la sua neo moglie e Becerra a loro insaputa. Ancora una volta ad avere la meglio sarà Salmeron, riuscendo a impedire alla brasiliana di parlare con Alvarez Hermoso: in particolare quest’ultimo crederà che la fanciulla di colore abbia tentato di far cadere dalle scale Salmeron, per mettere in pericolo la salute del bambino che porta in grembo.

Laura interrompe uno scontro tra Santiago e Genoveva, Becerra lascia Acacias 38

Nonostante Sampaio cercherà di dargli delle spiegazioni, Felipe le ordinerà di non mettere più il dito tra lui e sua moglie. Dopo qualche ora Genoveva farà i conti anche con Santiago, che la minaccerà con un coltello costringendola a dargli una grossa cifra di denaro per consentirgli di lasciare il paese: tra i due ci sarà uno scontro fisico che fortunatamente verrà interrotto da Laura (Agnes Llobet), la nuova domestica di Salmeron e Felipe.

Becerra dopo aver appreso tramite delle ricerche che a evitare il peggio è stata colei che si trova al servizio di Alvarez Hermoso al posto di Agustina (Pilar Barrera), preparerà le sue valigie e darà a Cesareo (César Vea) una medaglia da consegnare a Marcia quando lui ormai non si troverà ad Acacias 38.