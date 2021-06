Nuove anticipazioni di Beautiful, la soap opera realizzata negli Usa e grande protagonista dei pomeriggi delle reti Mediaset. Le trame delle nuove puntate della soap opera che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che Sally Spectra abbandonerà Los Angeles. Ebbene sì, la rossa stilista deciderà di trasferirsi in una nuova località, dopo essere stata rinnegata da tutti in seguito alla scoperta della sua finta malattia.

Beautiful: Flo scopre che Sally non è malata

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate che andranno in onda nelle prossime settimane sui teleschermi italiani, annunciano l'uscita di scena di Sally interpretata da Courtney Hope, oltre all'ingresso del dottor John Finn Finnegan.

Tutto inizierà quando Flo (Katrina Bowden) scoprirà che la stilista ha mentito sulla sua malattia incurabile, inventata grazie alla complicità della dottoressa Penny Escobar, la quale pensava di riuscire a ottenere in questo modo un posto nella casa di moda. Appena la verità verrà a galla, le due complici decideranno di mettere sotto sequestro la figlia di Shauna (Denise Richards) e durante una concitata discussione con Sally, Penny darà un colpo alla testa a Fulton con un candelabro.

Durante il rapimento Spectra ventilerà l'intenzione di farsi mettere incinta da Wyatt, in modo tale da incastrarlo per sempre. Il piano non andrà per il verso giusto, in quanto Flo riuscirà a scrivere una richiesta d'aiuto al fidanzato dopo aver ripreso conoscenza.

Wyatt e Katie voltano le spalle alla stilista

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato americano, Sally confesserà a Wyatt di aver finto di essere ammalata per separarlo da Flo e tornare finalmente insieme a lui. Neanche a dirlo il ragazzo rimarrà inorridito, tanto da non voler più avere contatti con la stilista e ovviamente deciderà di rinnovare il suo amore per la figlia di Shauna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Anche Katie Logan (Heather Tom) rimarrà molto colpita dalle bugie raccontante da Spectra. La donna, infatti, non capirà per quale motivo l'ha presa in giro. Alla fine Sally si troverà senza l'appoggio di nessuno a causa del suo comportamento, per questo motivo prenderà una decisione riguardante il suo futuro.

Sally decide di abbandonare Los Angeles

Da lì a poco Sally capirà che è giunto il momento di abbandonare Los Angeles e trasferirsi a Genoa City, città dov'è ambientata Febbre D'amore. Il personaggio di Sally Spectra, in questo modo, è entrato a far parte di quest'ultima soap, ma i telespettatori italiani non potranno vedere come proseguirà la vita della stilista una volta abbandonati gli sfarzi dei Forrester, visto che in Italia Febbre D'amore non va in onda.

Beautiful viene trasmesso dal lunedì al sabato su Canale 5 e in diretta streaming su Mediadet Play Infinity.