Buone notizie per i fans de "Il Paradiso delle Signore", la serie Tv cult della Rai. Questa mattina sono ricominciate le riprese della quarta stagione daily che andrà in onda a partire da metà settembre. Per questo motivo, alcuni degli attori che già da alcune settimane avevano ritirato i copioni da studiare in vista della riprese (dopo alcuni mesi di stop) hanno pubblicato nelle storie dei loro social network alcune curiosità in merito. Tra tutti il primo ad annunciarlo è stato Emanuel Caserio, l’interprete di Salvatore Amato, che ha svelato che ha scoperto (in seguito a una prima e veloce lettura dei copioni) che in questa nuova stagione vi saranno tanti colpi di scena.

Successivamente anche Alessandro Tersigni, alias il Dottor Vittorio Conti, ha pubblicato uno scatto fotografico con un sottotitolo con scritto: ”Pronti... via”. Infine anche Roberto Farnesi, il Commendator Umberto Guarnieri, ha svelato il cambio di look che è stato previsto per il suo personaggio.

L’annuncio di Caserio

Gli attori de “Il Paradiso Delle Signore” non vedevano l’ora di poter tornare sul set e di riprendere così le riprese della soap opera, che nella stagione che si è appena conclusa, ha ottenuto un record di ascolti: circa il 20% di share. Questa mattina - lunedì 31 maggio - Emanuel Caserio, dopo avere passato qualche ora in palestra per allenarsi, si è fiondato nei Videa Studio di Roma.

L’interprete di Salvatore Amato, nella storia Instagram che ha pubblicato, si è mostrato felicissimo di riprendere il lavoro. Inoltre, ha anche ha disseminato qualche indizio sul futuro di Salvatore, che lascia libero spazio all’immaginazione. “Ho letto qualcosa, succederà di tutto”, ha così infatti rivelato.

Ci sarà nella nuova stagione anche Pietro Masotti

Ne “Il Paradiso Delle Signore 6” ci sarà anche Pietro Masotti, l’interprete di Marcello Barbieri, che proprio poche ore fa, ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram un suo selfie con indosso gli abiti del suo amato personaggio. Si sa che vi sarà nella soap anche l’attrice Giulia Arena, ovvero Ludovica Brancia Di Montalto.

Non sono stati rivelati ancora spoiler su ció che accadrà tra Barbieri e Brancia, anche se i fan della coppia, che è nata nel corso della stagione precedente, sperano che questa storia d’amore possa continuare nonostante tra i due vi siano dei problemi legati all’estrazione sociale dell’uomo.

‘Ancora due anni in compagnia de Il Paradiso Delle Signore'

Il “Paradiso Delle Signore”, la soap opera ambientata in un grande magazzino milanese dell’Italia degli anni ‘60, così come è stato annunciato dal produttore Giannandrea Pecorelli proseguirà ancora per due anni. ”Con la Rai abbiamo contrattualizzato due nuove stagioni, quindi siamo molto tranquilli”, ha affermato infatti in una intervista al giornale Tivù.