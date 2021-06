Mercoledì 9 giugno su Mediasetplay è stato trasmesso l'ultimo appuntamento de Il punto Z. Nel format condotto da Tommaso Zorzi è arrivata Elettra Lamborghini. La 27enne, ha confidato che secondo lei avrebbe dovuto vincere l'Isola dei Famosi Isolde anziché Awed. In merito a quest'ultimo, Elettra ha fatto una confidenza personale legata al passato.

Il commento su Awed

La 15^ edizione dell'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Awed (Simone Paciello all'anagrafe). Nonostante, il ragazzo campano abbia conquistato il telespettatori con il suo modo di fare, non tutti sono d'accordo sulla sua vittoria.

In particolare, Elettra Lamborghini ha spiegato che faceva il tifo per Isolde Kostner: "Lei è entrata in punta di piedi e poi è venuta fuori". Secondo la 27enne, un reality show deve essere affrontato come ha fatto l'ex campionessa di sci.

Per quanto riguarda la vittoria di Awed, l'opinionista ha ammesso di essere felice ma non troppo. Parlando dello youtuber campano, Lamborghini si è lasciata andare ad una confidenza personale: "C'è stato un periodo in cui mi piaceva". La cantante, però, avrebbe deciso di non fare il primo passo con Awed per via della differenza d'età: "Ho scoperto che era più piccolo di me e ci ho messo una croce".

Il futuro di Lamborghini

Durante la chiacchierata con Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ha parlato anche dell'esperienza come opinionista.

La diretta interessata non ha nascosto di essersi sentita fuori luogo in alcune situazioni. Come spiegato dalla 27enne, il suo mondo è la musica. Dunque, un ritorno all'Isola dei Famosi come opinionista sembra essere lontano nella prossima stagione: "Riconosco i miei limiti".

Nonostante tutto, Elettra si è sentita in dovere di ringraziare Ilary Blasi e Mediaset per averla voluta nel cast del reality show di Canale 5.

Il punto Z chiude per ferie

Con la puntata di mercoledì 9 giugno, Il punto Z è andato in ferie. Sui social, Tommaso Zorzi si è detto soddisfatto per il format condotto. Anche Gabriele Parpiglia, ha celebrato il successo dell'ex gieffino. Il giornalista ha spiegato che presto il web influencer meneghino tornerà sul piccolo schermo con un nuovo progetto.

Il format condotto da Tommaso era finito al centro di una polemica: secondo alcuni giornalisti, la messa in onda su Canale 5 sarebbe stata interrotta a causa dei bassi ascolti. Il colosso di Cologno Monzese, però, ha parlato solamente della messa in onda di una serie di puntate.

Nei giorni scorsi, si era parlato anche di Zorzi alla conduzione di un nuovo programma Mediaset trasmesso su Italia 1. Alla fine, però, ad avere la meglio è stata Eleonoire Casalegno.