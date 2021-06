L'Isola dei Famosi si è conclusa già da quasi tre settimane, ma continua ancora a far parlare di sé. In particolare, a destare ancora grande curiosità è il rapporto tra il vincitore Awed e Vera Gemma. Lo youtuber, infatti, ha affermato di essere stato contattato da Vera subito dopo la vittoria, ammettendo però di non aver risposto a causa della grande mole di messaggi ricevuti. Il vincitore si è comunque ripromesso di rispondere non appena avrà del tempo mentale da dedicare. Vera ha deciso di replicare a tali affermazioni, rilasciando una intervista a Blasting News.

'Awed come Zorzi? Te piacerebbe'

Awed ha dichiarato che sei stata la prima a fargli le congratulazioni per la vittoria, ammettendo di non averti risposto in quanto pieno di messaggi promettendo però di contattarti non appena avrà del tempo mentale da dedicarti.

"La questione è la seguente: quando eravamo ancora sull’Isola ed ero in nomination, sentivo che sarei stata eliminata. Così ho parlato con Awed dicendogli che probabilmente sarei uscita, ma che lui avrebbe vinto l’Isola dei Famosi. Io, come immaginavo, sono stata effettivamente eliminata mentre lui, alla fine, ha trionfato. Io, che non potevo scordarmi delle parole dettegli, gli ho inviato subito un messaggio con su scritto “Te lo avevo detto”.

Ho partecipato alla sua vittoria con grande coinvolgimento: al di là delle incomprensioni sono felice che abbia vinto perché penso che se lo sia meritato. Lui, però, al mio messaggio non ha risposto. Inizia poi a fare delle interviste in cui dice che prima o poi mi risponderà, ma è passato un po’ di tempo e ancora non lo ha fatto.

Capisco il panico dei primi giorni, ma non rispondere a una persona che ha condiviso con te un’esperienza così forte lo trovo un comportamento gratuito e molto poco educato. Ci voleva poco a scrivermi: “Scusa Vera, sono impegnato e appena posso ti chiamo”. Lui non ha proprio risposto e la mia replica, di conseguenza, non può essere altra se non dirgli che è abbastanza maleducato, chiedendogli chi si crede di essere.

Rispondere non costa nulla. Alla fine sull’Isola ci eravamo anche chiariti, quindi il fatto che non mi abbia mai risposto né chiamato lo trovo una forma di falsità che conferma purtroppo la mia deduzione: non è una persona onesta, sincera e vera".

Quindi tu pensi che lui fosse interessato a relazionarsi con te solo nel contesto di gioco, senza volontà di proseguire fuori?

"No, non credo. Penso che lui non sia ancora completamente sereno nei miei confronti. Noi siamo stati molto amici all’inizio, ma poi c’è stato un distacco. Ma quando hai condiviso un’esperienza così forte con una persona a me viene naturale rispondergli. Se mi scrivesse Valentina, con cui non sono mai andata d’accordo, io le risponderei.

Mi verrebbe proprio naturale farlo con tutti quelli con cui ho condiviso l’avventura nel programma. A maggior ragione nel caso di Awed: ti ho detto che avresti vinto, ho fatto il tifo per te e quando hai vinto ho condiviso l’emozione con la tua famiglia che era in studio. Io sono stanca di sentirmi dire dalle persone che sono stata troppo buona con Awed. Ora non lo sono più: sei un cafone, dovevi rispondermi. Non lo hai fatto e hai dimostrato che non sei un amico e mai lo sarai. Se non hai neanche l’accortezza di darmi una risposta io non sono più interessata né a congratularmi né ad avere un rapporto, che a questo punto non ci sarà mai".

Se lui dovesse chiamarti, magari dopo aver letto questa intervista, tu gli risponderai?

Ci sono ancora margini per l’esistenza di questa conoscenza/amicizia?

"Mah. Abbiamo passato due settimane a parlare giorno e notte, ci conosciamo già benissimo. Credo che a questo punto sia tardi per rispondermi: sarebbe ridicolo farlo dopo un’intervista. Io poi non sono una vigliacca e sono sempre pronta al confronto. Non ho paura di confrontarmi con le persone: forse lui sì. Una volta finiti i giochi mi sembra ridicolo non riuscire ad azzerare tutto ciò che è successo sull’Isola. Il gioco deve rimanere un gioco. Non volevo neanche sollevare la polemica, ma se ti mando un messaggio per complimentarmi e tu neanche mi rispondi allora davvero non so neanche con chi ho avuto a che fare. Awed continua poi a definirsi il Tommaso Zorzi dell’Isola, dicendo che i loro percorsi nei reality sono simili: te piacerebbe".

'Io e Cecilia non abbiamo alcun problema'

Prima hai citato Valentina. È stata una grande protagonista dell’Isola e anche una tua antagonista nel programma. In un’intervista l’hai definita “volgare”. Vi siete sentite?

"No, non ci siamo mai chiarite né parlate. In questo senso c’è stata una coerenza: non siamo state amiche sull’Isola e non lo siamo neanche dopo. Io non sento il bisogno di confrontarmi con lei e lei viceversa con me. È più onesto questo di rapporto rispetto a quello con Awed. Al di là del gioco, comunque, se lei mi contattasse la risponderei subito: come ho già detto, infatti, ho grande rispetto per tutti quelli con cui ho condiviso un’esperienza così bella ma che è stata anche molto tosta.

Tralasciando le antipatie personali, poi, Valentina è stata una guerriera e si è meritata la finale. Quando ero in studio commentavo a prescindere dalle mie simpatie personali: nonostante le incomprensioni con Awed, ad esempio, riconosco comunque che ha meritato la vittoria. Quello che non è meritato è il fatto di non aver ricevuto una risposta. Non facendolo ti metti in una posizione di superiorità: l’essere amico di chiunque e l’umiltà che volevi dimostrare valgono per tutti tranne che per me?"

Pensi, quindi, che fosse strategia?

"No, è proprio indifferenza. È inutile che dici che hai bisogno di tempo. Sono passate 2 settimane. A questo punto non mi interessa neanche a me la sua risposta. Mi è passato l’entusiasmo di festeggiare la sua vittoria: che la festeggi da solo o con quelli come lui".

Per quanto riguarda Gilles, invece? Anche per lui vale lo stesso discorso di Valentina?

"Con Gilles alla fine ci siamo chiariti in studio. Con lui tutto risolto".

Anche con Cecilia tutto chiarito, giusto?

"Sì, anche con lei tutto chiarito. Basta, veramente: lei ha avuto l’umiltà di chiedermi scusa. Nel momento in cui una persona mi chiede perdono ha la mia piena disponibilità. Non ce l’ho assolutamente con lei. Della questione si è parlato tantissimo, anche dopo che si è risolta: io e lei non abbiamo nessun problema. Nel caso in cui dovessimo incontrarci ci saluteremmo senza alcun problema. Ma alla fine il mio rapporto è risolto, in un modo o nell’altro, più o meno con tutti".

Rimane solo Awed!

"Esatto, la pecora nera (ride ndr)".

'Non farò il Grande Fratello Vip 6'

Probabilmente avrai letto che molti ti danno come possibile concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Cosa c’è di vero? Ci sono stati contatti?

"Non ho parlato con nessuno. Non so perché dicano queste cose: non c’è nulla di concreto".

Se dovessero contattarti lo faresti?

"Sinceramente no, non adesso. Mi sembra un po’ presto. Passare da un reality a un altro… sembra che uno nella vita non faccia altro".

Possiamo escludere dunque che fra tre mesi ti vedremo dentro la casa del Grande Fratello

"Sì".