Temptation Island sta per tornare su Canale 5, la prima puntata del reality è prevista per la serata del 30 giugno.

L'autrice tv Raffaella Mennoia, nella giornata di lunedì 28 giugno, ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni video in cui ha espresso alcune opinioni in merito a quanto andrà in onda in televisione. L'autrice della trasmissione Mediaset ha inoltre informato i suoi fan che il programma è terminato, alludendo anche a cosa potrebbe accadere alle coppie in gara.

Temptation Island, riprese terminate: il commento di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia è stata in Sardegna all'Is Morus Relais per le riprese di Temptation Island e, una volta ritornata a Roma, ha informato i suoi follower che la nuova edizione del reality è finita, dichiarando: ''Io sono tornata a Roma già da un paio di giorni. Abbiamo consegnato il programma''.

Mennoia ha inoltre lasciato intendere che sia accaduto qualcosa di diverso o inaspettato nel corso della nuova edizione di Temptation Island, confidando: ''È stata veramente un'edizione particolare, veramente particolare. Poi mi direte anche voi nel corso delle messe in onda che cosa vi sembra''.

Mennoia contenta per alcune cose accadute a Temptation Island, un po' meno per altre

Raffaella Mennoia ha parlato poi di quanto è successo nel corso delle registrazioni del programma, dicendosi soddisfatta per il cast, ma non contenta per tutto.

L'autrice ha infatti dichiarato: ''Io sono molto contenta sia per il cast, sia per come sono andate determinate situazioni, un po' meno per altre, è normale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se dovessi fare una riflessione rispetto a questa edizione vi direi parecchie cose. Direi che nulla è come sembra, che nulla è più vero di quello che sembra''.

Anticipazioni Temptation Island: il commento di Raffaella Mennoia

In merito alle coppie in gara nella nuova edizione di Temptation Island, Mennoia non ha fornito anticipazioni dettagliate o particolari, ma ha comunque aggiunto elementi interessanti.

L'autrice Mediaset ha infatti rivelato: ''Poi direi che delle volte l'unica soluzione è stare insieme. In altri casi che l'unica soluzione è non stare insieme. E che a volte l'amore fa dei giri incredibili per poi ritornare''. Dalle parole pronunciate da Mennoia, sembrerebbe quindi che qualche coppia del reality abbia deciso di rimanere insieme, mentre alcune altre abbiano deciso di uscire separatamente dal programma di Canale 5. Non resta che attendere il 30 giugno, per scoprire cosa accadrà a Temptation Island.