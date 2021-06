Negli ultimi giorni si è parlato in più occasioni di Veronica Satti e Laioung (al secolo Giuseppe Bockarie Consoli). La figlia di Bobby Solo, nota al grande pubblico anche per via della sua partecipazione al Grande Fratello, ha infatti lanciato alcune accuse (piuttosto pesanti) contro il rapper usando il suo seguitissimo profilo Instagram. Nelle sue Stories non solo si è detta ferita per il comportamento del giovane nei suoi confronti (da qui si intuisce che tra di loro c'è stata forse più di una semplice amicizia), ma l'ha descritto come aggressivo, razzista, misogino persino omofobo.

Insomma, non si è risparmiata non preoccupandosi nemmeno di eventuali querele. Il musicista però ci tiene a far sapere che non è assolutamente la persona descritta da Veronica nei suoi post: ripudia infatti ogni atto discriminatorio, proprio a partire dall’omofobia e dal razzismo. E non è assolutamente misogino anzi in una nota stampa diramata dichiara proprio che: 'Non sono misogino, omofobo o razzista'.

La risposta di Laioung

Dopo che Veronica Satti ha alzato questo polverone, erano in molti ad aspettarsi una risposta di Laioung via Instagram, anche perché ha molti followers (ne vanta la bellezza di 237k). Invece il rapper ha preferito, con l’intenzione di placare gli animi, rispondere a mezzo stampa dando la sua versione ufficiale dei fatti.

Laioung, per prima cosa, sottolinea di essere molto dispiaciuto per quanto successo e precisa che, a differenza di quanto detto da Veronica (“Mi ha scritto la sua fidanzata da quattro anni ed io la proteggerò perché lui ha fatto delle cose terribili a questa ragazza”), lui non intratteneva alcuna relazione sentimentale mentre la frequentava.

Poi dice di non avere mai fatto ghosting contro di lei, anche perché nutre un profondo rispetto nei confronti delle donne e rifiuta ogni tipo di violenza, anche verbale. Con questo comunicato Laioung spera di mettere fine ai rumors, anche perché pare che non ami si parli della sua vita privata.

La musica di Laioung

Quel che conta per Laioung, infatti, è la musica a cui si dedica ogni giorno cercando sempre nuovi stimoli creativi.

Non è quindi un caso se il suo ultimo singolo Fanno tutto per hype (trappocalisse), che è uscito a febbraio con tanto di featuring di Fabri Fibra, è piaciuto così tanto. Un singolo con cui ha inaugurato una nuova fase artistica, che lo porterà presto alla pubblicazione di un album (le tempistiche precise, al momento, ancora non si conoscono).Ricordiamo che Laioung vanta già un bel curriculum musicale: all’attivo, infatti, ha già tre album ovvero Laioung in Yo Eardrum (uscito nel 2011), Ave Cesare: veni, vidi, vici (del 2016) e Rinascimento (del 2019).Molte le sue collaborazioni con altri artisti, come quella con Dolcenera (nel 2020) che ha portato all'uscita di un singolo dal titolo Wannabe.