L’emergenza Coronavirus e la necessità di evitare assembramenti di persone ha portato, come ben sappiamo, alla chiusura (quasi immediata) dei teatri italiani che si sono trovati così costretti a sospendere le loro stagioni all’improvviso. Un duro colpo per questi templi della cultura, che ogni anno sfidano l’incertezza di una contemporaneità troppo spesso superficiale e affascinata da altro tipo di intrattenimento, riuscendo nonostante tutto a portare davanti al palcoscenico una discreta quantità di pubblico.

Ora gli spettacoli sono sospesi fino al prossimo decreto aggiornato, ma ci sono teatri e compagnie che hanno deciso di mettere fine a tutto questo silenzio e di cedere allo streaming.

La Piccolo TV

Il Piccolo Teatro di Milano, per esempio, in attesa di riprendere ha deciso di ampliare l’offerta della sua Piccolo TV. Qui lo spettatore troverà, da vedere in streaming, una quarantina di documenti video di speciali sugli spettacoli più belli andati in scena nel corso degli anni. Tra i video a disposizione anche le prove e le interviste agli artisti.

Qualche titolo? Si va dai documenti su “Elvira" e Le voci di dentro” con Toni Servillo a “Sanghenapule” di Borrelli e Saviano, fino a “Bestie di scena” di Emma Dante. A questi si aggiunge la versione integrale de “Il Miracolo della Cena”, con Sonia Bergamasco.

I classici dell'Elfo on-line

Il Teatro dell’Elfo di Milano, invece, propone sul suo sito una selezione delle sue migliori produzioni. Degli showcase con classici come “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare per la regia di Ferdinando Bruni; “Salomè” di Oscar Wilde, spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia; “La moglie - Viaggio alla scoperta di un segreto” di e con Cinzia Spanò, per la regia di Rosario Tedesco.

Il Teatro Le Maschere per i più piccoli

In questo periodo in cui il Coronavirus ha costretto milioni di persone a casa si parla tanto di come intrattenere i bambini. Tra compiti e momenti di gioco, si trova un valido aiuto nella tv con i suoi programmi in target e gli immancabili cartoni animati. Perché non aggiungere a tutto questo anche un po’ di teatro? Ora è possibile grazie agli spettacoli in streaming del Teatro Le Maschere di Roma, che dà appuntamento sulla sua pagina Facebook ufficiale proponendo titoli come “Re Bazza di Tordo”.

Il Teatro Franco Parenti e i video di Andrèe Ruth Shammah

Tornando a Milano c’è un altro teatro cult che ha deciso di tenersi in contatto con i suoi spettatori grazie a Internet, attraverso i social e il suo canale YouTube. Si tratta del Teatro Franco Parenti, che propone un programma di materiali video inediti e di archivio. Parliamo non solo di spettacoli, ma anche di documentari, servizi tv e interviste, lezioni e incontri di spicco. Su YouTube è stata creata una vera e propria playlist chiamata #CasaParenti. Ciliegina sulla torta delle pillole video regalate sui social da Andrée Ruth Shammah, direttrice del teatro, con racconti legati alla sua carriera con episodi inediti.

MTM Teatro su Vimeo

In questa carrellata non poteva mancare all’appello Manifatture Teatrali Milanesi, che il 23 marzo scorso ha iniziato a trasmettere sul proprio canale Vimeo i video integrali delle sue produzioni. Un modo per continuare a rimanere vicino ai suoi spettatori, considerati ormai un famiglia. Si è iniziato, con grande successo, con il cult “Fuori Misura” e nei prossimi giorni verranno proposti altri spettacoli imperdibili come “Getsemani”, “Blackout”, “Trilogia della villeggiatura”, “Dame Oscure”, “Anna K”, “Profumo” o “Identikit di una donna”. Da segnalare anche gli spettacoli per ragazzi come “Scateniamo l’inferno” o “Senza coda”.