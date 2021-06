Proseguono le anticipazioni di Love is in the air, la nuova soap turca di Canale 5 che sta riscuotendo grande successo tra i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 giugno, Eda si renderà conto che qualcosa nei confronti di Serkan inizia a cambiare e forse si sta innamorando di lui. Frattanto nuove sfide lavorative per conto della ArtLife devono essere affrontate e la caparbietà di Eda si rivelerà ancora una volta una carta vincente.

Serkan racconta a Eda del fratello morto

Mentre si trovano ad Antalya, Eda e Serkan verranno raggiunti dai paparazzi poiché Kaan ha fatto trapelare la notizia del contratto di fidanzamento tra i due.

Da qui prendono il via le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate che verranno trasmesse da lunedì 21 a venerdì 25 giugno. Selin chiederà a Eda di fare una dichiarazione alla stampa, la ragazza dopo un po' di titubanza accetterà ma Serkan la porterà in barca con lui sottraendola alla curiosità dei giornalisti. Rientrati in città, Serkan non andrà a prendere Eda per andare a lavoro: è il 19 agosto ed in quel giorno Bolat non lavora mai. Intanto, Friket chiederà ad Eda di occuparsi di alcune richieste che una cantante ingaggiata per il compleanno della moglie ha fatto: se non verranno tutte esaudite, la cantante non si esibirà.

Anche se Engin e Piril vorrebbero distogliere Eda dall'accettare, la ragazza non gli darà ascolto per dimostrare a tutti che può riuscire nell'impresa.

Eda convincerà un gruppo di persone ad aiutarla. Serkan si dirà contrario all'impresa ma Eda continuerà nel suo intento. Mentre proseguiranno i lavoro di ristrutturazione della villa che ospiterà la cantante Sevda, Eda scoprirà che Serkan non lavora mai il 19 agosto. Bolat racconterà che il fratello defunto gli ha donato una chitarra in quel giorno e che lui va sempre a suonare in un luogo segreto ogni anno come aveva promesso di fare al fratello.

Dopo, i due ragazzi trascorreranno la notte insieme abbracciati.

Eda convince la cantante a restare

All'arrivo nella villa, la cantante non gradirà le opere di ristrutturazione ma Eda riuscirà a convincerla a restare e cantare. Tutti i dipendenti della ArtLife andranno alla festa, ma Serkan ed Eda si apparteranno e Bolat suonerà alla giovane la chitarra.

Eda inizierà a provare qualcosa per il finto fidanzato, ma intanto un nuovo progetto dei lampadari di design dovrà essere preso in carico dall'ufficio. Eda si imbarcherà in questa nuova impresa. Kaan, intanto, fingendo interesse per Melek andrà a casa sua e lì troverà il brevetto dei lampadari e lo ruberà mandando il prototipo in produzione il prima possibile. Ceren riuscirà a farsi confessare da Eda cosa c'è veramente con Serkan.

Dopo il biglietto d'amore che Eda ha scritto a Selin per conto di Serkan, la donna accetterà di andare a cena con lui. Eda fisserà l'appuntamento proprio per il giorno del compleanno di Bolat. Infine, Engin troverà il coraggio di far comprendere a Piril che prova interesse per lei.