Love is in the air è la nuova soap dell'estate. La scelta di Mediaset di acquistare questo sceneggiato si è rivelata azzeccata perché, nel giro di poco tempo, è riuscito a entrare nel cuore dei telespettatori. Attualmente, va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 15:30.

Le anticipazioni del 29 giugno evidenziano una puntata ricca di novità. In particolare, Serkan scoprirà che Kaan ha rubato il suo progetto di un lampadario già venduto in esclusiva. Incolperà Eda, senza lasciarle il tempo di spiegarsi e questo causerà una grave frattura nel loro rapporto.

La ragazza, in preda allo sconforto e dopo aver trascorso una notte insonne, deciderà di ridargli l'anello di fidanzamento. Serkan, inoltre, riceverà la disapprovazione di tutte le persone presenti durante la lite. Come evolverà il loro rapporto? Sarà possibile tornare indietro?

Spoiler del 29 giugno di Love is in the air: Serkan verrà a sapere del furto di Kaan

Nell'episodio di Love is in the air, che andrà in onda il 29 giugno, la tensione tra Serkan ed Eda diventerà palpabile. Le questioni lavorative interferiranno con il loro rapporto sentimentale, rischiando di rovinare la loro complicità.

I contrasti saranno causati da una scoperta sconvolgente da parte di Serkan. L'uomo, infatti, verrà a sapere che il progetto dell'esclusivo lampadario da lui creato e venduto in esclusiva a una nota catena di hotel, è stato sottratto senza permesso da Kaan.

Questa mossa potrebbe causargli molti problemi a livello professionale perché potrebbe fargli perdere la sua buona reputazione.

La colpa di tutto ciò ricadrà sulla povera Eda.

Trama di Love is in the air del 29 giugno: Eda scoppierà a piangere durante una lite con Serkan

Le anticipazioni rivelano che Serkan si scaglierà contro Eda, senza darle modo di spiegarsi e di raccontare la sua verità.

La ragazza, accusata di aver perso il controllo sul brevetto del lampadario, non saprà cosa fare per contrastare la furia di Serkan. Si troverà in una situazione molto difficile che non le permetterà di controllare le sue emozioni. Disperata e arrabbiata, scoppierà a piangere e abbandonerà la conversazione con Serkan.

Eda deciderà di ridare l'anello a Serkan

Gli spoiler del 29 giugno di Love is in the air si concentrano sulla lite tra Serkan ed Eda che, però, non avverrà in privato: ci saranno molte persone che ne saranno testimoni.

Tutti rimarranno sconvolti dalla rabbia di Serkan perché penseranno che si sia comportato in modo ingiusto con Eda. Quest'ultima cercherà conforto in Ceren, però, nonostante le sue parole, trascorrerà una notte in bianco, senza riuscire a riposare.

Il giorno seguente, ancora frustrata per la situazione, affronterà Serkan e gli dirà di non volere più l'anello.