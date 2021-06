Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni turche delle prossime puntate che andranno in onda a breve anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Eda e Serkan: la giovane fioraia annuncerà il suo matrimonio con l'architetto dopo la notizia delle nozze di Selin. Ma ci sarà spazio anche per le novità legate all'astuto Kaan Karadag, che uscirà di scena dalla soap.

Le anticipazioni turche di Love is in the air: Eda e Selin fanno le prove in abito da sposa

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air, rivelano che nel momento in cui Serkan scoprirà che la sua ex Selin ha deciso di convolare a nozze con Ferit, ordinerà ad Eda di impegnarsi al massimo per riuscire a fermare in tempo il loro matrimonio.

Di conseguenza, la donna si ritroverà a dover improvvisare e fingerà che anche lei e Serkan sono in procinto di unirsi in matrimonio.

Una notizia che lascerà senza parole l'architetto, il quale se la prenderà con la falsa fidanzata per la notizia che ha messo in giro.

Serkan confessa di essere in crisi su Eda

Tuttavia, questa sarà l'unica arma nelle mani di Eda per poter trascorrere un intero pomeriggio in compagnia di Selin. Le due donne, infatti, si ritroveranno insieme pronte a fare le prove degli abiti da sposa.

Le trame turche delle prossime puntate della soap opera Mediaset, rivelano che Eda coglierà la palla al balzo per ribadire a Selin che Serkan, malgrado il matrimonio che affronteranno insieme, non l'ha mai dimenticata ed ha sempre sognato di avere un futuro al suo fianco.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Serkan parlando con il suo amico Engin confesserà di essere in crisi e di non sapere più quanto possa essere "falso" il suo rapporto con Eda. L'architetto, quindi, non nasconderà di provare qualcosa nei confronti della fioraia.

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air, che saranno trasmesse tra qualche settimana anche su Canale 5, rivelano che ci saranno delle novità anche legate al cattivo della soap, Kaan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Kaan esce di scena dalla soap: anticipazioni turche Love is in the air

Il suo obiettivo, fin dal primo momento, è stato quello di distruggere l'impero di Serkan Bolat e metterlo così con le spalle al muro.

Tuttavia, il piano che ha ordito Kaan non andrà a buon fine. L'uomo, infatti, sarà costretto a fuggire via da Istanbul per evitare la bancarotta e quindi di ritrovarsi in seri guai.

Eppure, prima della sua uscita di scena definitiva dalla soap, l'astuto e perfido Kaan non perderà occasione per ricattare il suo amico Ferit, che si ritroverà in una situazione di grande difficoltà.

Buoni ascolti per la soap turca con Eda e Serkan

Insomma un'estate che si preannuncia decisamente calda, quella per i protagonisti della soap turca che settimana dopo settimana sta conquistando il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Gli ascolti, al momento, risultano essere sopra la soglia di 1,8 milioni di spettatori pari ad uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Numeri abbastanza positivi per la serie che potrebbe proseguire anche in autunno, in daytime, prendendo il posto della soap opera spagnola Il Segreto, definitivamente archiviata.

Al momento, però, manca ancora l'ufficialità da parte di Mediaset, dato che i palinsesti ufficiali dell'autunno verranno resi noti nel corso delle prossime settimane.

Situazione diversa, invece, per Mr Wrong con Can Yaman, che dovrebbe giungere al termine entro la fine di questa estate 2021 (dato che ci sono meno puntate).