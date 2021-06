Prossimamente in Love is in the air, Eda verrà accusata dalla stampa di stare con Serkan solo per soldi. All'interno dell'Art Life, intanto, si domanderanno come i giornalisti siano riusciti a impossessarsi della notizia riguardante il contratto stipulato tra Eda e Serkan e Selin, ben presto, scoprirà che in tale vicenda c'è lo zampino del suo fidanzato Ferit.

Kaan e la continua vendetta contro Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the air proseguirà la vendetta di Kaan Karadağ nei confronti di Serkan Bolat. L'uomo infatti, tramite il suo amico Ferit, è venuto a conoscenza del contratto di fidanzamento che Serkan ha istituito con Eda.

Non facendo intuire i suoi loschi piani, Kaan è anche riuscito a farsi spedire da Ferit la foto di una parte del contratto.

Con questo materiale in mano, Kaan passerà all'azione: invierà il materiale alla stampa e gli farà credere che Eda sta con Serkan solo per soldi. Il tutto avverrà quando Serkan si ritroverà insieme a Eda e ai suoi collaboratori della Art Life ad Adalia per ritirare un prestigioso premio.

Serkan salva Eda dai paparazzi

Selin, in quanto responsabile delle pubbliche relazioni dello studio, cercherà di placare lo scandalo e chiederà a Eda di parlare con la stampa e di smentire le voci riguardanti il suo conto. All'inizio la ragazza non sarà molto convinta a farlo, ma alla fine si farà coraggio e andrà dai giornalisti, ma subito verrà raggiunta da Serkan, che la porterà via, la prenderà in braccio e la condurrà su una barca.

Così riuscirà a salvarla dai paparazzi.

Per cercare di preservare l'incolumità di Eda, Serkan deciderà di abbandonare la cerimonia di premiazione a cui starà partecipando. Sarà Engin ad avvicinarsi da lui e a raccontargli ciò che sta accadendo, infatti sia lui che Pırıl non si sono mostrati d'accordo con l'idea di Selin, in merito a buttare Eda in pasto ai paparazzi.

Selin scopre che lo scandalo è partito a causa di Ferit

Ora il problema principale sarà uno: come sono riusciti i giornalisti a risalire al contratto di Eda e Serkan? Quest'ultimo incaricherà Selin di scoprire la verità e la donna si attiverà per avere un confronto con il giornalista che per primo ha fatto uscire la notizia.

La donna penserà alle persone presenti durante la cena in cui hanno scoperto il contratto, così chiederà al suo fidanzato Ferit se per caso ha riportato qualcosa alla stampa.

Lui negherà di aver fatto una cosa del genere, però ammetterà di averne parlato con Kaan Karadağ. Selin andrà su tutte le furie, ma come può aver pensato di condividere una notizie del genere con l'acerrimo nemico di Serkan, in più sa benissimo che a quest'ultimo non piace il fatto che Ferit, collaboratore della Art Life, sia amico di Kaan. Ora a Selin non resterà che risolvere tutta la faccenda.