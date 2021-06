Le fan di DayDreamer hanno sempre desiderato, nella realtà, un finale a lieto fine come Can e Sanem anche per i rispettivi interpreti Can Yaman e Demet Özdemir. Anche se i due pare siano stati insieme, per loro non c'è stato un finale da favola. Addirittura si narra che Demet Özdmeir abbia deciso di allontanarsi definitivamente da Can Yaman. La stessa cosa, però, non si può dire dei protagonisti della nuova serie turca in onda nel pomeriggio di Canale 5 Love is in the air (titolo originale Sen Çal Kapımı, ndr). Infatti Hande Erçel e Kerem Bürsin, interpreti rispettivamente di Eda Yıldız e Serkan Bolat, sono ufficialmente innamorati anche nella realtà.

La storia d'amore tra Hande Erçel e Kerem Bürsin

Nel Gossip turco la notizia mormorava già da un po' di tempo, ma la storia d'amore è stata ufficializzata da Kerem Bürsin su Instagram dopo la fine della prima stagione di Sen Çal Kapımı. I due si sono fatti immortalare in canoa durante una vacanza e il post è stato accompagnato da questa didascalia: "In mezzo all'oceano con una canoa e solo noi due... Perfetto".

La notizia ha suscitato la gioia dei fan della serie (il post ha raccolto quasi tre milioni di like, ndr) e la coppia è stata ribattezzata gli "Hanker", ovvero la crasi dei loro nomi Hande e Kerem.

Da quel momento in poi i due non hanno più nascosto la loro relazione e non sono mancate le dediche social, come quella che Hande Erçel ha fatto a Kerem Bürsin per il suo 34esimo compleanno festeggiato il 4 giugno scorso: "Buon compleanno alla parte più divertente della mia vita, sono così fortunata ad averti".

In Turchia va in onda la seconda stagione di Sen Çal Kapımı

Attualmente i due in Turchia stanno andando in onda con la seconda stagione di Sen Çal Kapımı (sono già andate in onda due puntate, ndr). In questi episodi Eda e Serkan si ritroveranno dopo cinque anni di distanza, ma per Serkan ci sarà una sorpresa.

Infatti la ragazza non gli ha mai svelato una cosa: dopo il loro allontanamento ha scoperto di essere incinta e dalla loro unione è nata Kiraz Yıldız (la bambina ha preso il cognome della madre).

Fatta questa scoperta, Serkan farà di tutto per riconquistare Eda.

La coppia, infatti, non ha trascorso dei bei momenti quando Serkan ha scoperto di avere un tumore al cervello. La malattia l'ha segnato così tanto al punto che il ragazzo ha deciso di allontanarsi dagli affetti più cari, rinunciando anche all'idea di sposarsi e avere un figlio, per poi dedicarsi completamente al lavoro.

La vita, però, gli riserverà una bella sorpresa, ma i telespettatori italiani non assisteranno presto a queste trame, nelle puntate attualmente in onda in Italia Eda e Serkan fingono ancora di essere fidanzati, ma il loro amore sboccerà a breve.