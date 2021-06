La conduttrice Simona Ventura, seguitissima su Instagram con 1,7 milioni di followers, nelle scorse ore proprio sul social network è stata sommersa dalle critiche per aver pubblicato uno scatto in cui appare acqua e sapone, appena sveglia. Tanti hanno apprezzato la sua scelta di mostrarsi al naturale e senza trucco, molti al contrario non le hanno risparmiato commenti anche piuttosto pesanti e offensive. A queste critiche, ha inaspettatamente risposto, la fidanzata del suo ex marito Stefano Bettarini, Nicoletta Larini. La donna non ha lesinato una dura stoccata agli odiatori del web difendendo la conduttrice, con cui ha sempre dichiarato di avere un ottimo rapporto.

Nicoletta Larini difende Simona Ventura dalle aspre critiche sui ritocchi estetici

Nei giorni scorsi, Simona Ventura ha pubblicato un selfie appena sveglia dove si è ritratta senza un filo di trucco e senza utilizzare alcun filtro Instagram. La foto senza ritocchi ha fatto in poco tempo il pieno di likes e commenti ed è stata accompagnata da questa frase: "Buondì a tutti voi .. oggi ci provo ..appena sveglia , sempre con il sorriso". I fan della conduttrice si sono complimentati con lei per il coraggio avuto nel mostrare il suo viso al naturale, ma non sono mancati come sempre commenti al vetriolo e aspre critiche rivolte soprattutto ai suoi ritocchi estetici. Tra i tanti commenti c'è chi le ha scritto di tornare come prima perché non ha bisogno di tutto il gonfiore, chi invece le ha detto che stava meglio prima con le rughe, chi le ha tatto notare che si è trasformata e che per paura di invecchiare ha riempito il suo viso di plastica.

In sua difesa è scesa Nicoletta Larini, compagna dell'ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini. La donna ha scritto un post in risposta agli haters dove non ha risparmiato accuse e parole anche molto dure.

La risposta di Nicoletta Larini agli haters della Ventura

La fidanzata di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini ha risposto agli haters dicendo che si commentano da soli e fanno ridere.

Poi ha anche aggiunto che non devono permettersi di giudicare gli altri, ma le loro vite tristi. Nicoletta ha suggerito agli odiatori del web se ancora non lo avessero capito, di cercare di migliorare le loro vite. La compagna di Stefano Bettarini ha dichiarato che chi commenta con questi toni, vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno.

Poi, ha concluso: "Chi giudica deve imparare l’educazione, una cosa che non fa mai male e soprattutto deve portate rispetto a chi non conosce".