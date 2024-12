Nelle prossime puntate di Tradimento, ci sarà una frattura nel rapporto tra Oylum e Güzide. Quest'ultima scoprirà che la figlia è stata a cena con Tarik e Yeşim, per questo motivo la caccerà di casa. Tuttavia, questo non sarà l'unico problema, perché Güzide scoprirà che la figlia le ha mentito nelle ultime settimane: non solo non è mai stata ad Amsterdam, ma aveva intenzione di lasciare la Turchia per andare a New York.

La frattura tra Oylum e Güzide

Nelle prossime puntate, ci sarà una rottura nel rapporto tra Oylum e Güzide, quando quest'ultima scoprirà che la figlia l'ha tradita: ha conosciuto Yeşim, l'amante di Tarik, ed è andata a cena a casa sua.

Oylum non avrebbe voluto deludere la madre, ma il padre ha tanto insistito, non solo per farle conoscere Yeşim, ma pure per farle avere il primo incontro con Öykü, la sua sorellina.

Tolga non è mai stato d'accordo che Oylum accettasse l'invito del padre e la ragazza non gli ha mai detto di avere intenzione di accettare, ma un fatto inaspettato ha portato tutto a galla.

La scoperta di Güzide: Oylum è a cena con Tarik e Yeşim

La sera che Oylum era a cena a casa di Yeşim, Ozan è stato aggredito dagli uomini di Kaan. Il ragazzo ha provato a mettersi in contatto con la madre, che è solo riuscita a vedere in una chiamata il volto di Ozan tumefatto.

Güzide ha telefonato tante volte sia a Tarik che Oylum, ma entrambi non hanno risposto in quanto impegnati con la cena.

Fatto sta che Güzide, ipotizzando che Tarik si trovasse dall'amante, è andata a casa sua e lì ha trovato l'amara sorpresa: Oylum a cena insieme a Tarik e Yeşim.

Il confronto tra Güzide e Oylum

Quale sarà la conseguenza di questa cosa? Güzide caccerà Oylum di casa. La ragazza proverà a chiederle scusa, ma lei non vorrà sentire ragione: dirà alla figlia che può andare a vivere con il padre.

Oylum non andrà da Tarik, ma dalla sua amica Selin, che, da Ankara, si è da poco trasferita a Istanbul per l'università. Oylum non avrà vestiti con sé, così penserà di andare a casa per prendere qualcosa. Arrivata sulla soglia della porta, Güzide le impedirà di entrare: se attende cinque minuti, sarà lei a prepararle la valigia.

Inizialmente, Oylum non avrà nulla da dire, fino a quando le verrà in mente che tra i suoi vestiti c'è nascosto il biglietto che avrebbe dovuto usare per andare a New York. Dall'esterno, farà di tutto per impedire alla madre di frugare tra le sue cose, ma non ce la farà. Quel biglietto sarà la prima cosa che Güzide troverà e, in una batter d'occhio, capirà che la figlia, nelle ultime settimane, le ha detto solamente un sacco di bugie.