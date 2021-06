Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Love is in the air, la nuova soap opera turca dell'estate che ha debuttato nel pomeriggio della rete ammiraglia assieme a Mr Wrong con protagonista Can Yaman. Le due soap, settimana dopo settimana, stanno conquistando il gradimento del pubblico da casa e, in particolar modo per quella con Eda e Serkan, ci sarebbero delle ottime possibilità di continuare a vederla anche in autunno, prima dell'appuntamento quotidiano con Barbara d'Urso su Canale 5.

La nuova soap turca Love is in the air potrebbe proseguire anche in autunno

Nel dettaglio, le puntate complessive (già prodotte) di Love is in the air, complessivamente sono circa 150, della durata di 40-45 minuti.

La soap, quindi, non riuscirebbe a giungere ad una conclusione entro l'estate 2021, a differenza di quanto accadrà con Mr Wrong.

Per la serie con Can Yaman, infatti, in casa Mediaset hanno scelto di accelerare la messa in onda per giungere al termine entro l'estate e così dal 14 giugno, le puntate approderanno anche in prime time.

La stessa sorte non toccherà a Love is in the air, anche se Mediaset non avrebbe intenzione di stoppare la serie al termine dell'estate, bensì di farla proseguire su Canale 5 anche per tutta la stagione autunnale 2021.

L'idea Mediaset per la programmazione della soap con Serkan ed Eda

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, l'idea che in queste ore sta prendendo quota tra i vertici del Biscione è quella di far proseguire Love is in the air su Canale 5, facendo diventare la serie uno dei prodotti di punta del palinsesto della rete ammiraglia diretta da Giancarlo Scheri.

E così, a partire dal prossimo settembre, quando ci sarà il ritorno di Uomini e donne alle 14:45 e di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso, in programma alle 17:15 circa, la soap opera turca si ritroverebbe a cambiare fascia di programmazione ma resterebbe ferma e salda nel palinsesto Mediaset.

Le puntate della soap turca, infatti, dovrebbero andare in onda al termine di Uomini e donne e della striscia dedicata al Grande Fratello Vip, che tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5.

La soap Love is in the air farebbe da traino a Barbara d'Urso

L'appuntamento quotidiano con la soap che narra le avventure sentimentali della coppia composta da Serkan ed Eda, quindi, dovrebbero essere trasmesse a partire dalle 16:30 circa, fino alle 17:15, quando poi la linea passerà a Pomeriggio 5.

In questo modo, dopo la chiusura della soap opera Il segreto, ecco che potrebbe spettare proprio a questo nuovo prodotto di importazione turca, "trainare" nel pomeriggio, la storica trasmissione di Barbara d'Urso.

Una conferma che sarebbe meritata per la soap, dato che in queste settimane ha sfiorato una media di circa due milioni di spettatori, pari al 18-19% di share.