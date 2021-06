Love is in the air, la nuova soap tv turca che narra le vicende di Eda e Serkan sta appassionando sempre più i telespettatori di Canale 5 che, nella puntata in onda giovedì 10 giugno, vedranno i due alle prese con una serie di equivoci. Nel dettaglio, la madre di Serkan crederà che il figlio e la finta fidanzata stiano andando a vivere insieme e non ne sarà affatto felice. Kaan, invece, cercherà di far colpo sull'amica di Eda, Melo. Cosa avrà in mente il perfido imprenditore? Di seguito il dettaglio delle anticipazioni sulla puntata.

Aydan contraria alla convivenza tra Eda e Serkan

In Love is in the air, tutto ruoterà intorno al finto fidanzamento di Eda e Serkan. I due, dopo aver organizzato anche un party di fidanzamento, saranno, agli occhi di tutti, una coppia. Tra i due, però, l'accordo sarà sempre in bilico, a causa dei continui litigi. Ad esempio, il giorno dopo la festa, sul lavoro Serkan non sarà affatto gentile con la ragazza e la tratterà male. Aydan, intanto, verrà a sapere che il figlio e Eda hanno deciso di andare a convivere e non la prenderà affatto bene. La donna, non solo si risentirà per il fatto di non essere stata informata prima da Serkan, ma cercherà in tutti i modi di far cambiare idea al figlio.

Eda si trasferisce a casa di Serkan?

Dando uno sguardo alla trama del 10 giugno, i timori di Aydan aumenteranno nel momento in cui verrà a sapere che Eda avrà portato via alcuni scatoloni dalla casa di Serkan. La donna crederà, infatti, che la giovane fioraia voglia fare spazio per le sue cose e che intenda realmente trasferirsi a vivere insieme al figlio.

Quest'ultimo, intanto, dopo essersi aperto con la finta fidanzata, vorrà ristabilire le distanze e la tratterà duramente. In seguito, pentito per essere stato troppo rude, andrà a trovarla per fare con lei una passeggiata chiarificatrice.

Kaan cerca di circuire Melo, Selin e Serkan si incontrano

Oltre alla coppia formata da Serkan e Eda, i telespettatori dovranno fare attenzione alle mosse del cattivo della Serie TV turca, ossia Kaan.

L'uomo, nel corso del nuovo episodio di Love is in the air, deciderà di passare a trovare Melo, facendole credere di essere interessato a lei. La ragazza non solo sembrerà cadere nella trappola dell'imprenditore, ma verrà anche licenziata perché sorpresa ad utilizzare campioni di profumi destinati alla clientela. Selin, invece, sarà molto turbata dal fatto che il suo ex Serkan possa andare a convivere con Eda e lo chiamerà chiedendogli un incontro. Dando uno sguardo alle trame successive, i due si incontreranno ma verranno visti dalle amiche di Eda, le quali crederanno che il loro sia un appuntamento galante. Le ragazze avvertiranno immediatamente Eda del 'tradimento' del fidanzato, ma per scoprire quale sarà la reazione della giovane fioraia bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.