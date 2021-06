Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. Recentemente, la TV Soap ha subito un cambio nel palinsesto televisivo perché la Mediaset ha deciso di dare maggiore spazio al Tg4 pre-serale. Nonostante questo, gli spettatori continuano a seguire con passione le vicende dei loro beniamini.

Nelle puntate che andranno in onda dal 5 all'11 giugno, Selina cadrà da cavallo e verrà portata in ospedale. Robert, senza il consenso di Werner, si metterà alla ricerca di un nuovo cuoco per sostituire André, mentre Maja riceverà un regalo da parte del suo ex fidanzato.

Christoph, inoltre, si impadronirà della cipria avvelenata per consegnarla a Michael, ma Erik cercherà di sviare ogni sospetto da Ariane.

Tempesta d'amore, anticipazioni 5-11 luglio: Selina avrà un malore

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Selina continuerà a utilizzare la cipria regalatale da Ariane. Non sospetterà nulla riguardo alla sua vera natura, però, all'improvviso, durante un allenamento di equitazione lungo le rive del lago, avrà un malore e cadrà a terra rischiando di farsi molto male.

L'unico ad accorgersi dell'accaduto sarà Erik, ma sul momento non saprà come comportarsi e chiederà consiglio ad Ariane. Quest'ultima, preoccupata per la sua amica, si recherà sul luogo dell'incidente e chiamerà i soccorsi.

Una volta giunti in ospedale, Ariane telefonerà a Erik per aggiornarlo sulle condizioni di Selina. Inoltre, gli dirà di essersi pentita del gesto compiuto. In quel momento, però, Selina riprenderà i sensi.

Trame di Tempesta d'amore fino all'11 luglio: Robert vorrà assumere un nuovo cuoco

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Robert sarà alla ricerca di un nuovo cuoco per il Furstenhof.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Werner, però, non sarà affatto d'accordo perché, secondo lui, André ritornerà nel giro di poco tempo. Inoltre, Robert e Vanessa saranno sempre più vicini. Tra i due ci sarà un momento di intimità, che sfocerà in un tenero bacio. Cornelia non potrà credere ai suoi occhi e verrà colpita da una forte gelosia.

Nel frattempo, Michael dopo aver verificato le condizioni di salute di Selina, dirà a Christoph che secondo lui la causa del malore è stato un avvelenamento.

Christoph, per verificare questa ipotesi, controllerà tra gli oggetti di Selina e prenderà la cipria per farla analizzare.

Maja riceverà un regalo dal suo ex fidanzato

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 5 all'11 luglio, Maja passerà dei momenti molto difficili sotto il profilo emotivo, a causa del ricovero di Selina. Per fortuna, non sarà sola perché Florian gli darà tutto il suo supporto e non la lascerà mai sola.

Più tardi, i due decideranno di andare a mangiare insieme, ma l'entusiasmo di Maja sarà rovinato da un regalo sgradito da parte del suo ex fidanzato. La ragazza, sconvolta dall'accaduto, non avrà più voglia di uscire e Florian rimarrà molto deluso dal suo comportamento.

Nel frattempo, Erik proverà a sostituire la cipria avvelenata con una polvere innocua, ma verrà disturbato da Rosalie che, proprio in quel momento entrerà nella stanza. L'uomo lascerà cadere il cosmetico in una fessura del divano.