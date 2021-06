Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Serkan riuscirà a trovare un modo per fare le sue dovute scuse a Eda. Il loro ritrovarsi, però, verrà interrotto da un fulmine a ciel sereno che riguarderà la vita di Selin e Ferit.

Engin dà dei consigli a Serkan su come chiedere scusa a Eda

Serkan è rimasto molto colpito dalle parole che gli ha detto Eda, infatti la ragazza gli ha esternato tutta la sua delusione per non averle chiesto scusa dopo averla accusata di aver passato un dossier a Kaan. Il ragazzo vorrà rimediare all'errore fatto, per questo proverà a chiederle perdono scrivendole una email.

Un'idea abbastanza bizzarra per il suo amico Engin, il quale sarà convinto che Serkan debba fare le sue dovute scuse a Eda in un'altra maniera.

Per lui il perdono si deve chiedere solamente faccia a faccia, ma per Serkan non sarà una buona idea: non se la sentirà di affrontare la rabbia di Eda vis-à-vis. Allora Engin gli consiglierà di accompagnare le scuse con un regalo, magari un diamante, ma l'architetto sa che la ragazza ama le cose più semplici e modeste, così opterà per dei fiori.

Serkan prepara un terrario per Eda

Il giorno seguente Serkan si recherà da Ayfer, in quanto vuole rivolgersi a lei per mandare dei fiori a Eda. Sarà molto felice di aiutarlo, però gli dirà che lei, per indole, non prepara dei fiori per i membri della sua famiglia, così affiancherà Serkan e lo aiuterà a preparare il suo terrario per Eda.

Ovviamente andrà accompagnati con un biglietto, ma Serkan non ne ha mai scritto uno in vita sua, di solito li scrive la sua assistente Leyla (una volta anche Eda gli ha scritto un biglietto per dei fiori che ha spedito a Selin). Stavolta, però, Serkan dovrà fare i conti con i suoi sentimenti e scriverle ciò che sente.

Successivamente Eda rientrerà a casa e Ayfer le consegnerà il terrario che Serkan ha preparato appositamente per lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ragazza leggerà anche il biglietto, in cui ci sarà scritto: "Fata, puoi perdonarmi?".

Selin e Ferit si sposano

Così Eda deciderà di recarsi subito negli uffici della Art Life e una volta arrivata lì gli darà che è tornata per restarci: è una promessa. Il contratto tra lei e Serkan proseguirà, in fondo hanno ancora 44 giorni da trascorrere insieme, a meno che Selin non decida di separarsi definitivamente da Ferit oppure di sposarsi con lui.

Un'ipotesi abbastanza plausibile, ma di cui Serkan, forse, non ha più paura come una volta.

A ogni modo il loro ritrovamento verrà segnato da Serkan che rimetterà l'anello al dito a Eda, ma proprio in quel momento giungeranno nel suo studio Selin e Ferit. I due avranno una sorpresa da annunciarli: si sposeranno entro una settimana.