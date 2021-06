Le puntate di Una vita in onda dal 27 giugno al 3 luglio saranno ricche di avvenimenti. In particolare i telespettatori assisteranno alle nozze di Felipe e Genoveva, i quali diventeranno marito e moglie nonostante Marcia cerchi di impedirlo. Sampaio infatti, dopo la confessione di Andrade, si dirigerà verso la chiesa ma non arriverà in tempo per impedire il matrimonio. Lolita intanto, entrerà in travaglio e darà alla luce il piccolo Moncho.

Marcia arriva troppo tardi, Felipe ha sposato Genoveva

In Una vita, Marcia scoprirà, grazie a Cesar Andrade, che Santiago e Genoveva sono sempre stati complici.

Pertanto la giovane brasiliana non ne vorrà più sapere di Becerra e si dirigerà in fretta e furia verso la chiesa dove si starà celebrando il matrimonio tra Felipe e Genoveva. Testimoni degli sposi saranno Liberto e Rosina, visto che Lolita sarà entrata in travaglio pochi attimi prima di presenziare alla cerimonia. Marcia a cavallo, farà una corsa contro il tempo per raggiungere il suo amato ma quando arriverà in chiesa sarà ormai troppo tardi. Genoveva e Felipe saranno già diventati marito e moglie.

Marcia sviene, poi lascia Santiago

Nel corso degli episodi in onda sino al 3 luglio, Marcia sfinita, perderà i sensi sulla soglia della chiesa, risvegliandosi poi il giorno seguente. Accanto a lei ci sarà Santiago ma Sampaio non ne vorrà più sapere di lui, considerandolo un traditore.

Intanto nel quartiere si spettegolerà sull'arresto di Maite. Camino chiederà aiuto a Liberto per poter far visita in carcere alla pittrice, ma i due non riusciranno ad incontrare la detenuta. Liberto quindi, assumerà un avvocato affinché si occupi della difesa di Maite. Marcia intanto, dopo essersi ripresa, dirà a Santiago di non voler essere più sua moglie, né tantomeno partire con lui per Cuba.

La ragazza lo lascerà e si trasferirà in soffitta insieme alle alle altre domestiche. Becerra la implorerà di ripensarci ma Marcia non vorrà sentire ragioni e dichiarerà che la loro relazione è definitivamente chiusa.

Lolita dà alla luce il piccolo Moncho nelle prossime puntate di Una vita

Le anticipazioni di Una vita, svelano che Lolita partorirà con l'aiuto di Jacinto.

La moglie di Antonito darà alla luce il piccolo Ramon Palacios, detto Moncho. Il bambino sarà sano e forte ma non smetterà di piangere se non quando sentirà il verso pastorale di Jacinto. Pertanto Lolita chiederà a Jacinto di insegnare ad Antonito il grido da pastore, l'unico suono in grado di calmare il neonato. Camino intanto, sarà disperata per l'arresto di Maite e chiederà a Liberto di scoprire chi sia stato a denunciare la pittrice. Gli indizi porteranno ad una lavandaia, una certa Concha Lopez e sarà Emilio ad andare a cercarla per cercare di scoprire la verità. Camino sarà invece convinta che dietro a tutto ci sia lo zampino della madre Felicia. Genoveva e Felipe faranno ritorno dalla luna di miele e l'avvocato scoprirà che Marcia ha lasciato Santiago.

Riuscirà Sampaio a raccontare all'avvocato la verità sulla donna che ha sposato? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.