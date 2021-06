Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Love is in the air, la popolare serie tv turca in onda in queste settimane anche in Italia.

La trama del tredicesimo appuntamento, trasmesso il 16 giugno su Canale 5, racconta che Eda Yildiz e Serkan Bolat daranno vita a una finta convivenza, che sarà ostacolata da Selin.

Anticipazioni Love is in the air del 16 giugno: Eda e Serkan danno vita ad una finta convivenza

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti la 13^ puntata, che sarà trasmessa mercoledì 16 giugno dalle ore 15:30 sui teleschermi italiani, annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Eda e Serkan decideranno di dare vita alla convivenza dopo il finto fidanzamento. La coppia, infatti, si preparerà ad accogliere a cena Ferit e Selin.

Nel frattempo, Eda non riuscirà a trovare una scatola di abiti smarrita dopo il frettoloso trasloco. Per questo motivo, la Yildiz chiamerà Melek per chiederle delle informazioni. Proprio quest'ultima cercherà di tranquillizzare l'amica, nonostante si trovi in compagnia del perfido Kaan.

Selin non crede alla convivenza della coppia

Nel corso della puntata del 16 giugno della serie tv di Canale 5, Kaan fingerà di essere interessato a Melo. L'uomo comunicherà alla ragazza che non si potranno più vedere, in quanto è amica di Serkan, il suo acerrimo nemico.

Ayfer scoprirà che Eda si è trasferita a casa di Bolat, mentre Selin non crederà che Serkan e la fidanzata abbiamo iniziato a convivere. Per questo motivo, la giovane inizierà a indagare, dimostrandosi molto gelosa della coppia. La fidanzata di Ferit, infatti, apparirà incredula, visto che Bolat non aveva mai espresso l'intenzione di andare a convivere con lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Il contratto di fidanzamento finisce nelle mani di Kaan

Successivamente, Selin si metterà a curiosare tra gli oggetti personali di Serkan e Eda, tanto da trovare il loro contratto di fidanzamento risposto su uno scrittoio.

Grazie ad alcune coincidenze il foglio compromettente giungerà nelle mani di Kaan.

Infine, Serkan, Eda, Ferit, Selin, Engin e Piril si appresteranno a partire per un viaggio in Antalya.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Love is in the air, in onda il 15 giugno, Selin ha cercato di mettere Serkan in difficoltà, facendo assumere Ferit all'Art Life. Eda, invece, ha partecipato a delle lezioni di nuoto, destando la gelosia del finto fidanzato. Infine Piril ha informato Aydan di aver visto l'architetto e la fioraia discutere animatamente.

La soap opera turca va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 15:30 sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".