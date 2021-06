Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda su Canale 5 dal 21 al 25 giugno Eda e Serkan trascorreranno la notte insieme. Nell'occasione, l'uomo le racconterà il suo segreto circa la morte di suo fratello. La giovane, inoltre, inizierà a pensare di provare dei sentimenti per il suo finto fidanzato. Eda, nel frattempo, dovrà soddisfare delle particolari richieste di una cantante per conto dell'azienda.

Trame fino al 25 giugno: Bolat va via con Yildiz in barca

Stando alle anticipazioni, durante l'ultimo giorno ad Antalaya, in seguito alla notizia del contratto di fidanzamento tra Serkan ed Eda, un gruppo di paparazzi si presenterà all'evento.

La giovane tenterà di intervenire con la stampa, ma il suo finto compagno la porterà via in barca.

Una volta tornati a Istanbul, Eda aspetterà Serkan per andare a lavoro insieme, ma l'uomo non si presenterà al solito appuntamento. In ufficio, intanto, arriverà Friket, il quale chiederà ad Yildiz di occuparsi di di alcune strane richieste di una cantante.

Eda dovrà soddisfare le richieste di una famosa cantante

Eda, a quel punto, convincerà alcune persone ad aiutarla nella ristrutturazione della casa dove dovrà fermarsi Sevda. Poiché le richieste della cantante sono molto particolari e complesse, Serkan non sarà d'accordo ad accettare l'incarico.

Eda, dal canto suo, vorrà dare dimostrazione a tutti, e in particolare al suo finto fidanzato, di poter portare a termine l'impresa.

Il manager di Sevda, intanto, avanzerà una richiesta: se la sua assistita non verrà accontentata, il concerto sarà annullato.

Anticipazioni fino al 25 giugno: Serkan racconta il suo segreto a Eda

A causa del lavoro per che Eda dovrà portare a termine durante la notte, Serkan deciderà di fermarsi con lei. In quell'occasione, il giovane le racconterà di aver perso suo fratello.

Dopo quanto raccontato dall'uomo, i due trascorreranno la notte insieme abbracciati.

Sevda farà il suo arrivo nella casa dove dovrà alloggiare, ma essa non sarà di suo gradimento e deciderà di annullare il concerto. Eda, però, riuscirà a convincere la cantante a restare. I dipendenti di Serkan si troveranno insieme a una festa e Yildiz ricorderà al suo finto fidanzato del loro accordo.

A quel punto, i due trascorreranno un momento, intimo in cui l'uomo suonerà per Eda e si farà promettere che quella serata resterà un segreto. In seguito, Yildiz inizierà a pensare di essersi innamorata del suo finto fidanzato.

Melek, nel frattempo, approfitterà della sua vicinanza lavorativa con Selin per cercare di capire le sue intenzioni.