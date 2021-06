Tante novità attendono i telespettatori di Love is in the air, la Serie TV turca con protagonisti gli attori Kerem Bursin e Hande Ercel.

La trama della nuova puntata prevista per il 24 giugno su Canale 5 raccontano che Eda Yildiz capirà di provare qualcosa per Serkan Bolat, che invece sarà molto preoccupato dal rapporto nato tra suo padre e Ferit.

Anticipazioni Love is in the air, puntata 24 giugno: Eda inizia a provare qualcosa per Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti la nuova puntata in onda giovedì 24 giugno dalle ore 15:30 su Canale 5 annunciano emozionanti sviluppi per il pubblico italiano.

In dettaglio, Serkan e Eda si recheranno insieme a una festa dove ci saranno moltissimi invitati. A un certo punto, l'architetto avrà bisogno di isolarsi, tanto che la fioraia deciderà di seguirlo lontano dalle altre persone. In questo frangente, Bolat e la Yildiz trascorreranno un momento davvero speciale.

Serkan, infatti, dedicherà una serenata a Eda. Proprio quest'ultima rimarrà favorevolmente colpita dal tocco della chitarra, tanto da iniziare a provare qualcosa per il finto fidanzato. Alla fine, Bolat farà promettere alla giovane Yildiz di non raccontare a nessuno quanto successo tra di loro.

Bolat preoccupato per il rapporto tra suo padre e Ferit

Dalle trame di Love is in the air in programma il 24 giugno si apprende che il progetto sui lampadari riscuoterà un enorme successo, tanto che la loro vendita sarà istantanea.

Una notizia che dovrebbe rincuorare Serkan, il quale però avrà altro per la testa. L'architetto, infatti, si preoccuperà per il rapporto tra suo padre e Ferit.

Inoltre, Bolat apparirà molto in ansia a causa di Selin, messa di fronte a una scelta di vitale importanza.

Nel frattempo, Aydan metterà da parte le sue paure, uscendo fuori casa dopo aver sofferto per anni di agorafobia, il tutto grazie all'aiuto di Eda.

Melek tiene d'occhio le mosse di Selin

Serkan, invece, apparirà visibilmente infastidito dalle domande pungenti della fioraia, intenzionata ad indagare sulla sua sfera privata. Inoltre, Eda accetterà di lavorare ad alcune delicate situazione per l'Art Life.

Allo stesso tempo, Melek cercherà con ogni mezzo di aiutare la Yildiz.

Alla fine, la ragazza approfitterà del suo lavoro per spiare le mosse di Selin.

La puntata precedente

Nella puntata precedente del 23 giugno, Serkan colpito dall'impegno di Eda deciderà di darle una mano a ristrutturare la Villa, rinunciando a trascorrere una giornata in solitudine.

Alla fine, i due protagonisti di Love is in the air si ritroveranno a passare la notte insieme. La cantante Sevda, invece, non sarà soddisfatta del lavoro, anche se Eda proverà a farle cambiare idea.