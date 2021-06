Sulla Canale 5 prosegue l’appuntamento con il nuovo sceneggiato di origini turche intitolato Love is in the air (Sen Cal Kapimi).

Nel corso della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 9 giugno 2021 a partire dalle ore 15:30 circa subito dopo la soap opera Mr Wrong - Lezioni d’amore, Serkan Bolat (Kerem Bursin) dopo aver dimostrato a Eda Yilgiz (Hande Erçel) di non essere una persona priva di sentimenti, la deluderà arrabbiandosi con lei durante le ore di lavoro.

Aydan (Neslihan Yeldan) invece farà di tutto per far desistere dal suo proposito il figlio, dopo aver appreso che vuole iniziare la convivenza con la giovane studentessa nonostante lei l’abbia umiliata in presenza di tutti gli invitati in occasione dell'ufficializzazione della loro storia d’amore.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 9 giugno: Serkan scatena la sua rabbia contro Eda

Nell’ottavo episodio della serie televisiva in programmazione su Canale 5 mercoledì 9 giugno 2021, la festa di fidanzamento non andrà come Eda aveva previsto: quest’ultima sarà convinta di essersi legata a un uomo freddo senza cuore.

A fine serata la giovane studentessa si ricrederà su Serkan quando si ritroveranno a contemplare insieme il cielo pieno di stelle: quest’ultimo in tale circostanza mostrerà un lato dolce del suo carattere del tutto inaspettato.

A complicare la situazione il mattino seguente (e quindi a far cambiare nuovamente idea a Yildiz) sarà l’ennesimo sbalzo d’umore di Bolat: quest’ultimo tratterà in un pessimo modo la sua finta fidanzata, quando si accorgerà che a causa della ristrutturazione del suo ufficio le sue cose non si trovano più al solito posto di sempre.

Proprio quando Serkan non avrà più pazienza alla Art Life arriverà Fifì (Sitare Akbas) per assicurarsi che la sua amica Yildiz sia rispettata dal suo datore di lavoro, mentre invece vedrà il contrario.

Aydan apprende che suo figlio è intenzionato a condividere lo stesso tetto con Yilgiz

Nel contempo continueranno le macchinazioni di Aydan, che non la prenderà per niente bene quando riceverà una notizia su suo figlio ed Eda dall’ex nuora Selin (Bige Önal): in particolare la signora Bolat verrà a conoscenza che il ricco imprenditore e la giovane studentessa sono intenzionati ad andare a convivere.

Aydan risentita dal fatto che suo figlio non l’abbia messa al corrente della novità (e sempre non favorevole alla sua relazione sentimentale con Eda) la donna tenterà di contattarlo telefonicamente con l’obiettivo di convincerlo a rinunciare a condividere lo stesso tetto con la ragazza.