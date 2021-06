Gemma Galgani continua a essere nel mirino del suo ex fidanzato Giorgio Manetti. Sebbene siano passati diversi anni ormai dalla fine di questa storia d'amore nata all'interno dello studio di Uomini e donne, il cavaliere fiorentino non perde mai occasione per sentenziare nei confronti della dama torinese che, a distanza di dodici anni dal suo arrivo nella trasmissione di Maria De Filippi, cerca ancora il grande amore della sua vita. Per Giorgio, però, personaggi come Gemma illuderebbero soltanto gli spettatori da casa che seguono la trasmissione su Canale 5.

L'ex fidanzato di Gemma Galgani, torna a punzecchiare la dama torinese di Uomini e donne

Nel dettaglio, Giorgio Manetti è tornato a parlare dopo che si sono diffuse voci legate al fatto che nella prossima edizione di Uomini e donne, Gemma potrebbe accettare anche il corteggiamento di dame e non solo di cavalieri.

Secondo il suo ex fidanzato, se questa scelta dovesse andare in porto per davvero, Gemma non farebbe altro che perdere credibilità agli occhi del pubblico, dato che da circa dodici anni partecipa al dating show di Maria De Filippi, alla ricerca di un uomo da avere al suo fianco per condividere la vita insieme.

Ma le stoccate di Giorgio Manetti non si limitano a questa considerazione, dato che secondo l'ex fidanzato della Galgani, personaggi come la dama torinese, non farebbero altro che illudere il pubblico.

'Usa la tv per illudere', sentenzia Giorgio Manetti

"Personaggi come lei usano la tv per illudere o per raccontare realtà inesistenti", ha sbottato Giorgio tirando così l'ennesima frecciatina nei confronti della sua ex fidanzata.

E poi ancora Giorgio ha ribadito che a questo punto, spetta agli spettatori intelligenti riuscire a comprendere cosa sia vero e cosa no.

Parole con le quali Giorgio ha messo in discussione il percorso sentimentale di Gemma Galgani nel programma di Maria De Filippi, dato che ormai da fin troppi anni la dama continua imperterrita a essere alla ricerca dell'uomo perfetto, che sembra non arrivare mai.

La stoccata di Giorgio contro Gemma Galgani

Una considerazione che, quest'anno, anche il pubblico social che segue il programma ha più volte esternato. In tanti hanno puntato il dito contro Gemma, ribadendo di essere stufi della sua presenza in trasmissione e tirando un "sospiro di sollievo", nel momento in cui è arrivata Isabella, considerata quasi l'antagonista della Galgani.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione a partire dal prossimo settembre, Giorgio Manetti non ha dubbi sul fatto che Gemma avrebbe fatto dello studio di Uomini e donne il suo mondo, mentre lui ha preferito vivere in quello reale.