Canale 5 in queste settimane sta trasmettendo la nuova serie televisiva di origini turche intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi). Gli spoiler sull’episodio che occuperà il piccolo schermo italiano l’11 giugno 2021 dalle 15:30 sino alle 16:20 circa, raccontano che Ceren (Melisa Döngel), Melek (Elçin Afacan) e Figen (Sitare Akbas) non perderanno tempo per mettere in guardia la loro amica Eda Yilgiz (Hande Erçel), dopo aver visto Serkan Bolat (Kerem Bursin) con la sua ex fidanzata Selin Atakan (Bige Önal).

La giovane studentessa tranquillizzerà subito le tre ragazze, fingendo che sia tutto a posto tra lei e il ricco imprenditore: in realtà i due protagonisti continueranno a portare avanti un accordo segreto per non destare alcun sospetto.

Spoiler Love is in the air dell’11 giugno: Yilgiz dice una menzogna a Selin

Nella decima puntata della soap, in programmazione dopo la messa di "Mr Wrong - Lezioni d’amore" venerdì 11 giugno 2021, Eda in un momento in cui sarà abbastanza furiosa lascerà intendere a Selin che lei e il suo ex fidanzato Serkan a breve andranno a vivere insieme.

Intanto la gara per l’appalto del progetto BOdruM verrà vinta da Kaan (İsmail Ege Şaşmaz) sotto lo sguardo infastidito di Engin (Anıl İlter) e Piril, mentre Bolat sperava che ad avere la meglio fosse proprio il suo rivale dopo aver ricevuto, a causa sua, informazioni sbagliate da Ahmet sull’offerta della Art Life.

In particolare il ricco imprenditore si era reso conto del doppio gioco di Kaan, che intanto rischierà di fare i conti con la bancarotta: il piano di Serkan quindi andrà a buon fine, visto che farà un’ottima figura soprattutto in presenza del padre.

Nel frattempo Selin farà sapere a Aydan (Neslihan Yeldan) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) che Serkan condividerà la propria abitazione con Eda: le parole pronunciate dall’ex fidanzata dell'imprenditore finiranno per dare vita a una serie di equivoci.

Serkan visto in compagnia della sua ex, Eda viene messa in guardia dalle sue amiche Ceren, Figen e Melek

Successivamente Ceren mentre si troverà al ristorante con Figen consolerà Melek, ancora affranta per essere stata licenziata dal locale: in tale circostanza le tre ragazze vedranno Bolat in compagnia di Selin e penseranno che il ricco imprenditore e la sua ex fidanzata abbiano un appuntamento galante.

Infine dalle anticipazioni si evince che Yilgiz, quando verrà a conoscenza del presunto tradimento da parte di Serkan, inscenerà una finta litigata, con la complicità dello stesso, per dimostrare alle sue amiche di aver commesso un errore a pensare male del suo fidanzato.