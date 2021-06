Le vicende di Love is in the air continueranno ad appassionare il pubblico italiano con nuovi colpi di scena anche nelle puntate in onda dal 5 al 9 luglio. La trama riprenderà dalla profonda spaccatura creatasi tra Eda e Serkan. Infatti, a causa delle macchinazioni di Kaan Karadaag, l'architetto accuserà di spionaggio la ragazza che, anche dopo aver dimostrato la propria innocenza, non vorrà più saperne di lui. Stando alle anticipazioni, l'uomo cercherà di rimediare all'errore commesso, ma inizialmente il suo orgoglio non gli permetterà di chiederle scusa.

Per convincerla ad ascoltarlo la "ammanetterà" e la porterà con sé nello chalet della famiglia Bolat.

Anticipazioni Love is in the air 5-9 luglio: Eda e Serkan restano bloccati allo chalet

Le anticipazioni di Love is in the air in onda dal 5 al 9 luglio rivelano che, dopo avere ammanettato e portato in montagna Eda (Hande Erçel), Serkan (Kerem Bürsin) le chiederà di collaborare con lui un'ultima volta per riprendersi il progetto per la costruzione dell'hotel sottrattagli con l'inganno da Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz). Agendo così, tuttavia, non riuscirà a risolvere il problema, poiché la ragazza vorrebbe sentirsi dire delle semplici scuse per averle dato della ladra. L'uomo, però, sarà troppo orgoglioso per cedere alle "pretese" di Eda.

Alla fine, davanti alla richiesta d'aiuto dell'architetto la giovane accetterà, ma soltanto per ventiquattr'ore. Nel frattempo una forte pioggia impedirà loro di lasciare lo chalet e i due protagonisti si ritroveranno a passare la notte insieme, condividendo lo stesso letto.

Serkan si rende conto di non voler rinunciare a Eda: trame di Love is in the air dal 5 al 9 luglio

Tornato a casa, Serkan si renderà conto di come Eda stia migliorando la sua vita quando Seyfi (Alican Aytekin) gli farà vedere il video delle telecamere della villa in cui si vede Aydan (Neslihan Yeldan) uscire dalla tenuta grazie all'aiuto della ragazza.

Questo gesto farà commuovere l'uomo tanto da spingerlo a tentare egli stesso di far uscire la madre dalla loro abitazione. Stando alle anticipazioni di Love is in the air in onda dal 5 al 9 luglio, dopo quello che è accaduto, Serkan capirà di non voler dire addio a Eda e si deciderà finalmente a chiederle scusa scrivendole un biglietto. I due si riappacificheranno e torneranno a lavorare insieme. I problemi, però, non finiranno. Infatti, arriverà come un fulmine a ciel sereno la notizia che Selin (Bige Önal) e Ferit (Çağrı Çıtanak) anticiperanno il matrimonio. Serkan, ovviamente, vorrà che Eda faccia qualcosa, ma le cose si complicheranno e alla fine la ragazza annuncerà che anche lei e l'architetto hanno deciso di sposarsi.