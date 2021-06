La soap opera Love is in the air (titolo originale turco Sen Çal Kapımı) continuerà ad appassionare ancora per molto tempo il pubblico italiano con le romantiche vicende di Eda e Serkan.

Le puntate in onda nelle prossime settimane riserveranno qualche colpo di scena nel rapporto tra i protagonisti della serie. Infatti, stando alle anticipazioni turche, il legame tra i due subirà uno scossone quando Bolat farà un'accusa infondata nei confronti della sua "finta fidanzata". Sarà allora che quest'ultima non vorrà più saperne del loro accordo. Il giovane Serkan non accetterà la "rottura" e cercherà di farsi perdonare scrivendole un biglietto.

Approfondiamo nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:30 su Canale 5.

Spoiler turchi Love is in the air: Serkan accusa Eda di essere una ladra

Il carattere forte di Eda sconvolgerà sempre più la quotidianità di Serkan. Nelle puntate attualmente in onda su Canale 5, Bolat ha confessato alla giovane Yildiz che la madre soffre di un disturbo che le impedisce di uscire dalla tenuta di famiglia. Le anticipazioni rivelano che la fioraia riuscirà con un escamotage a far sì che Aydan (bendata) metta piede fuori dalla villa. Quest'ultima verrà a sapere cos'è accaduto da Seyfi e sarà grata alla "finta nuora", pur continuando a preferirle Selin.

Stando alle anticipazioni turche, Serkan ignorerà il gesto di Eda e, oltretutto, commetterà un errore nei suoi confronti, accusandola di aver rubato un disegno eseguito da Kaan Karadag. La ragazza dimostrerà la sua innocenza ma, amareggiata per la mancanza di fiducia dell'uomo, non vorrà più saperne né di lui né del contratto di fidanzamento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Trame turche di Love is in the air: Eda non vuole più vedere Serkan, lui non si arrende

Sempre le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che Eda restituirà a Serkan l'anello del "falso fidanzamento" e gli dirà di non volerlo più vedere. Il giovane, tuttavia, non vorrà rinunciare alla ragazza e troverà il modo di "costringerla" a seguirlo nello chalet di famiglia.

Dopo averla ammanettata e portata in montagna, le chiederà di aiutarlo a collaborare per la costruzione di un albergo e vendicarsi così di Karadag che glielo ha sottratto. In questo modo, però, Bolat non riuscirà ad appianare le cose, poiché l'unica cosa che Eda vorrebbe sentire sono le sue scuse per averle dato della ladra. Perciò, la giovane accetterà di aiutarlo, ma soltanto per ventiquattr'ore. Successivamente Serkan si accorgerà di quanto Eda stia migliorando la sua vita quando Seyfi gli farà vedere la registrazione dove si vede la madre Aydan uscire dalla villa grazie all'aiuto della ragazza.

Serkan scrive ad Eda un biglietto: trame turche di Love is in the air

Il gesto compiuto da Eda nei confronti di Aydan farà commuovere Serkan e lo spingerà ad andare dalla madre per tentare di farla uscire nuovamente fuori dalla villa.

Dal dialogo tra i due si scoprirà il motivo per cui la donna non esce dalla sua abitazione. La verità è che si è chiusa nella tenuta in seguito alla morte del figlio maggiore, del quale pronuncia il nome dal giorno della sua scomparsa.

Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che, da questo momento in poi, Serkan capirà di non voler rinunciare più ad avere Eda al suo fianco. Poiché la ragazza attenderà ancora le sue scuse e per lui non sarà facile ammettere di avere sbagliato, Serkan deciderà di scriverle un biglietto.