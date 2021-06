Novità in vista per tutti gli appassionati di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la nuova serie televisiva di Canale 5 con protagonista Can Yaman. Da circa un mese, la soap ha preso il posto di Uomini e donne nella programmazione quotidiana della rete ammiraglia Mediaset, riscuotendo un buon successo dal punto di vista auditel. A partire dal prossimo lunedì 5 luglio 2021, però, ci saranno delle novità importanti riguardanti la programmazione di Mr Wrong, la quale sarà eliminata dal palinsesto quotidiano Mediaset e proseguirà solo in prime time ma non più di lunedì sera.

La serie Mr Wrong sospesa dal daytime di Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova programmazione televisiva di Mr Wrong su Canale 5, rivelano che la serie con Can Yaman è stata cancellata dal daytime quotidiano.

In casa Mediaset, a partire dal prossimo lunedì 5 luglio 2021, hanno scelto di puntare su una nuova serie televisiva che andrà a occupare la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 15:30 circa.

Trattasi di Brave and Beautiful, una nuova serie importata sempre dalla Turchia, con la quale Canale 5 intende affezionare il suo pubblico durante questi mesi estivi, per poi poterla far proseguire anche durante il palinsesto autunnale 2021.

Di conseguenza, per Mr Wrong con Can Yaman non ci sarà più spazio nella programmazione quotidiana Mediaset.

Temptation Island ruba la serata a Can Yaman

La serie con Can Yaman, con la cancellazione nella fascia del pomeriggio, passerà ufficialmente in prime time ma, anche in questo caso, ci saranno delle novità legate al giorno di messa in onda su Canale 5.

In queste settimane, infatti, le puntate di Mr Wrong sono sempre andate in onda di lunedì sera, registrando un ascolto netto di circa 1,8 milioni di spettatori pari ad uno share di poco superiore alla soglia del 9%.

A partire dalla prossima settimana, invece, la serie turca cambierà giorno di messa in onda in prima serata. Dal 5 luglio, infatti, la serata del lunedì passerà nelle mani di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Le nuove puntate di Mr Wrong di martedì sera

Di conseguenza, il lunedì passerà nelle mani del fortunato programma prodotto da Fascino di Maria De Filippi e Can Yaman dovrà "sloggiare".

Le restanti puntate di Mr Wrong, stando a quanto apprende Blasting News, saranno trasmesse di martedì sera a partire dal 6 luglio e questa sarà la sua collocazione ufficiale per tutto il mese di luglio.

Di conseguenza, le restanti puntate della serie turca con Can Yaman andranno in onda soltanto di sera, fino a quando non si arriverà al gran finale di questa prima e unica stagione di Mr Wrong, che chiuderà i battenti entro fine agosto/inizio settembre.