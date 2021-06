La nuova settimana di programmazione di Un posto al sole regalerà colpi di scena e ritorni inaspettati, come quello di Rossella Graziani. Stando alle anticipazioni della soap opera di Rai 3 dal 28 giugno al 2 luglio, infatti, la ragazza deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita dopo aver trascorso un lungo periodo a Indica da Teresa e Otello per completare la tesi di laurea.

In realtà, Rossella si era allontanata da Napoli soprattutto dopo aver scoperto che Patrizio l'aveva tradita con Clara e dopo aver capito che quella del figlio di Raffaele non era una semplice infatuazione, ma un sentimento molto forte a cui il giovane non era riuscito a resistere.

Un posto al sole: Silvia si pentirà di aver superato il limite con Giancarlo

Le trame settimanali di Un posto al sole evidenziano che in casa Saviani ci saranno diversi problemi. Innanzitutto, Silvia sarà sempre più in crisi per essersi spinta oltre con Giancarlo e per aver assecondato l'attrazione nei suoi confronti. Michele, dal canto suo, sarà scontento e demoralizzato per la sua situazione lavorativa, e in questo difficile contesto solo il ritorno di Rossella sembrerà portare una ventata di positività e ossigeno a tutti.

Nel frattempo, Mariella e Guido - che hanno scoperto il rapporto clandestino che lega Silvia e Giancarlo - cercheranno di far riavvicinare la donna al marito, mentre Rossella si appresterà ad affrontare finalmente il suo ultimo esame universitario.

Un posto al sole, spoiler: Patrizio dovrà fare i conti con il ritorno di Rossella

Se la famiglia Saviani si rallegrerà per il ritorno di Rossella a Napoli, Patrizio - come sottolineano le anticipazioni di Un posto al sole dal 28 giugno al 2 luglio - ne sarà scosso e, nonostante ormai il giovane chef abbia deciso di stare con Clara, dovrà affrontare la sua ex fidanzata.

Silvia si renderà conto che dovrà prendere una decisione circa la sua frequentazione con Giancarlo.

Intanto, in casa Sartori la situazione sarà complicata per le condizioni di salute di Filippo che, dopo il recente malore, dovrà affrontare una delicata operazione chirurgica. L'uomo, insieme a Serena, cercherà di consolare e rassicurare Irene, visibilmente turbata per l'imminente intervento del padre.

Nel frattempo Alberto, sempre più pressato dai problemi economici, dalla rabbia e dal risentimento, chiederà a Niko di assisterlo in una complicata causa giudiziaria.

Infine la situazione di Filippo farà preoccupare non solo Serena ma anche Roberto e, per dare all'imprenditore la possibilità di assistere il figlio, Marina si occuperà dei Cantieri trascurando Fabrizio e la sua famiglia.