Prosegue l'appuntamento estivo su Canale 5 con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda prossimamente in televisione, rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena nel rapporto tra Eda e Serkan. Verrà fatta chiarezza sulla morte dei genitori della ragazza e tra i responsabili di quel drammatico episodio, ci sarà anche il padre di Serkan. La verità verrà a galla, al punto che i genitori dell'architetto, penseranno che Eda sia "approdata" nella vita di Serkan per vendicarsi.

La verità sulla morte dei genitori di Eda: anticipazioni turche Love is in thr air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che Eda deciderà di aprire il suo cuore all'architetto, parlandogli della morte dei suoi genitori, venuti a mancare in seguito al crollo del muro reggente della casa dove avevano deciso di trascorrere un periodo di vacanza.

In seguito alla loro morte, Eda venne affidata alle cure di sua zia Ayfer che da quel momento non l'ha mai più abbandonata.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel momento in cui l'architetto Efe Akman vorrà stringere un nuovo accordo con la Art Life, verrà fuori un clamoroso segreto legato al passato del padre dell'architetto.

Alptekin e il suo socio Kadir, furono responsabili del crollo di una casa, dove morirono due persone: i due deceduti erano proprio i genitori di Eda.

Il padre di Serkan responsabile della morte dei genitori di Eda

E così, si riaprirà questa ferita nel cuore di Bolat senior, il quale deciderà di parlarne apertamente con sua moglie Aydan, alla quale farà presente che la maggior parte delle colpe è di Kadir, il suo socio, che aveva usato dei materiali scadenti e poco consoni per la costruzione di quella casa.

Le trame turche delle prossime puntate di Love is in the air, rivelano che Alptekin deciderà di riaccendere l'attenzione su questo caso e questa volta cercherà di rintracciare quella bambina che, ai tempi del crollo dell'abitazione, rimase orfana dei suoi genitori.

Kadir, quindi, verrà incaricato di fare tutte le ricerche sul caso per scoprire la verità dei fatti: pochi giorni dopo, il papà di Serkan, verrà messo a conoscenza del fatto che quella bambina rimasta orfana è proprio Eda.

I sospetti sul conto di Eda: anticipazioni turche Love is in the air

Un durissimo colpo per Alptekin, il quale verrà colto da una crisi di panico quando si renderà conto che la ragazza che è al fianco di suo figlio, in realtà è la figlia delle due persone morte anche per colpa sua.

A quel punto, Bolat senior deciderà di raccontare tutta la verità a suo figlio Serkan.

L'uomo, infatti, teme che Eda si sia introdotta con l'inganno nella vita del giovane architetto, con lo scopo ben preciso di vendicarsi della morte dei suoi genitori.

Un'accusa decisamente forte, ma i genitori dell'architetto arriveranno a temere che Eda possa addirittura voler fare del male al loro Serkan, ignari del fatto che la ragazza è completamente all'oscuro di tutta questa vicenda.