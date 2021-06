Nelle scorse ore, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha colto tutti di sorpresa pubblicando sui social un annuncio inaspettato e arrivato all'improvviso. Il volto di programmi Mediaset di successo come Le Iene, Il Grande Fratello e L'Isola dei Famosi ha lasciato la rete televisiva per cui ha lavorato per ben 25 anni. La conduttrice nel lungo post social ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a prendere una tale decisione.

Alessia Marcuzzi dice addio alla Mediaset dopo 25 anni

Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset.

Alessia ha deciso di comunicarlo in prima persona onde evitare che la notizia venisse divulgata in maniera distorta da qualche sito web o blog. La donna ha scritto che dopo 25 anni di lavoro in Mediaset, ha deciso di prendersi un momento per sé. Alessia ha spiegato che questa decisione è arrivata perché non riesce più a immaginarsi alla conduzione dei programmi in cui ha lavorato fino ad oggi. Marcuzzi ha aggiunto che dolorosamente nei giorni scorsi ha comunicato all'editore e all'azienda la sua decisione di voler andare via. Alessia ci ha tenuto a salutare tutti con stima e affetto e a ringraziarli per aver avuto fiducia in lei in tutti questi anni in cui è stata al timone di programmi di punta dei palinsesti televisivi Mediaset.

La conduttrice Mediaset dichiara che la pandemia l'ha portata a guardarsi dentro

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha ricordato come la sua carriera televisiva sia iniziata proprio in Mediaset con programmi di successo come Colpo di Fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire gol, Le Iene, Grande Fratello, Temptation Island e per questo ringrazierà sempre tutti per la crescita professionale che le hanno permesso di fare in questi anni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poi, un pensiero alla pandemia che inevitabilmente ha cambiato un po' tutti. A questo proposito, Alessia Marcuzzi ha dichiarato che la pandemia, ha causato tanto male, ma ha dato a molti la possibilità di guardarsi dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Alessia ha detto che lei lo sta facendo e spera di non deludere se stessa e quella che è.

L'annuncio piovuto all'improvviso ha ricevuto su Instagram già 153 mila piace ed è stato inondato di commenti. Dalla cantante Emma Marrone, alla sua collega a Le Iene Nina Palmieri, dall'influencer Tommaso Zorzi a Giulia De Lellis e poi ancora il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, lo scrittore Fabio Volo, la sua collega conduttrice Simona Ventura, Chiara Ferragni, Mara Venier, in tanti hanno voluto farle un augurio per i suoi progetti futuri ed esprimerle il loro affetto.