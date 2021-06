Il rapporto di lavoro tra Alessia Marcuzzi e Mediaset è giunta al capolinea. Su Instagram la conduttrice ha spiegato di avere lasciato l'azienda dopo 25 anni con rammarico. Nonostante, la 48enne abbia ringraziato il colosso di Cologno Monzese ha ammesso di non riconoscersi più nei programma che le venivano assegnati.

Le parole delle conduttrice

Alessia Marcuzzi ha reso noto sul proprio account, l'addio a Mediaset. La diretta interessata ha esordito: "Dopo 25 anni ho deciso di predermi un momento per me". Successivamente, la 48enne ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a lasciare l'azienda: "Non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti".

La conduttrice romana non ha nascosto il suo dispiacere, tanto che si è sentita in dovere di salure con affetto e stima l'azienda e l'editore per la fiducia che le è stata data in tutti questi anni.

'Spero di non deludere quella che sono'

"La Pinella" ha spiegato che la sua carriera professionale è cominciata proprio a Cologno Monzese. Dunque, non può dimenticare chi ha contribuito alla sua crescita. Prima di concludere il messaggio, Marcuzzi ha confidato che durante la pandemia ha avuto modo di guardare dentro sé stessa: "Spero di non deludere quella che sono".

Infine, la diretta interessata ha spiegato di avere annunciato lei l'addio sui social, in modo da evitare che venisse distorta la realtà dei fatti.

I programmi condotti da Marcuzzi

Alessia Marcuzzi in Mediaset di strada ne ha fatta davvero tanta. La conduttrice romana, è stata al timone di programmi come Le Iene, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi e Temptation Island. Di recente, si era mormorato che la 48enne abbia rifiutato di conduttore Scherzi a parte insieme al collega Enrico Papi.

tuttavia, il pettegolezzo non è mai stato confermato o smentito dai diretti interessati. Quest'anno l'azienda aveva deciso di portare avanti solamente Temptation Island in versione Nip, di conseguenza è stata cancellata la versione condotta da Marcuzzi. Non è chiaro se alla base dell'addio ci sia anche questa motivazione legata alle scelte dell'azienda.

In merito alla conduzione dell'Isola dei Famosi, "La Pinella" era finita al centro del Gossip per un presunto flirt con Stefano De Martino. Nell'estate scorsa era stata lanciata la bomba di gossip, ma i due diretti interessati hanno smentito categoricamente. Per quanto riguarda il futuro lavorativo di Alessia Marcuzzi, al momento non è dato sapere se la conduttrice abbia o meno ricevuto delle proproste. L'unica cosa certa è che per "La Pinella" avrà iniziato un nuovo capitolo della sua vita: dove e con chi non è dato sapersi.