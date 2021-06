Sono durate poco più di tre settimane le riprese dell'edizione 2021 di Temptation Island. La redazione e il cast hanno lasciato la Sardegna da un paio di giorni, ovvero a ridosso della messa in onda della prima puntata. L'autrice Raffaella Mennoia, inoltre, ha spoilerato qualcosina di quello che è accaduto sull'isola: alcune cose le sono piaciute tanto, altre meno come accade quasi ogni anno. Cresce l'attesa per il ritorno del reality-show leader d'ascolti dell'estate.

Le registrazioni di Temptation Island 2021 sono terminate

Le registrazioni di Temptation Island sono finite.

A comunicarlo ufficialmente è stata Raffaella Mennoia in alcune Stories che ha pubblicato su Instagram lunedì 28 giugno. Il membro della redazione, dunque, ha informato fan e curiosi del fatto che il format è pronto a debuttare su Canale 5 e che saranno tante le cose da vedere e commentare nelle prossime settimane.

La collaboratrice di Maria De Filippi, comunque, nelle ultime ore ha fatto sapere: "Sono tornata a Roma da un paio di giorni. Abbiamo appena consegnato il programma".

Gli addetti ai lavori, dunque, hanno passato a Mediaset il materiale che sarà proposto per cinque settimane tra luglio e agosto, per un totale di sei appuntamenti in prima serata.

Il commento di Raffaella sul cast di Temptation Island

Dopo aver ufficializzato la fine delle riprese in Sardegna, Raffaella Mennoia ha dato qualche piccola anticipazione sui contenuti che saranno mandati in onda a partire dal prossimo 30 giugno.

"È stata un'edizione particolare. Sono molto contenta per il cast e per come sono andate certe situazioni, un po' meno per altre", ha fatto sapere l'autrice senza mai scendere nei particolari di quello al quale si stava riferendo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mantenendo sempre un velo di mistero, la redattrice del reality-show ha condiviso con i propri follower una riflessione che a suo dire calza a pennello per l'edizione 2021: "Nulla è come sembra e nulla è più vero di quello che sembra".

"Delle volte l'unica soluzione è restare insieme, altre è non stare insieme. L'amore fa giri incredibili per poi tornare", ha concluso la romana nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 28 giugno.

Raffaella, comunque, non ha spoilerato praticamente niente di quello che è successo sull'isola in queste settimane, anche perché manca poco al debutto su Canale 5 e non ha voluto togliere l'effetto sorpresa al pubblico.

Tanti rumor sulle puntate di Temptation Island

Quando Mennoia ha fatto un velo riferimento ad alcune cose che non sono andare come lei sperava durante le registrazioni, alcuni hanno ipotizzato si stesse riferendo ai rumor che sono circolati di recente sulle puntate.

Indiscrezioni che non hanno ancora trovato conferma nelle voci degli addetti ai lavori, sostengono che una delle sei coppie del cast sarebbe stata squalificata quasi subito. Pare che uno dei fidanzati abbia oltrepassato il confine che divide i due villaggi in preda ad un raptus di gelosia: questo gesto, però, sarebbe costato a lui e alla compagna l'esclusione immediata dal programma.

È probabile, dunque, che l'autrice Raffaella stesse pensando a questo inconveniente quando ha parlato di un'edizione di Temptation Island molto particolare che ha sorpreso lei e i colleghi sin dai primi giorni di riprese.

Il format estivo di Canale 5, comunque, sta per debuttare con la prima delle sei puntate previste per l'edizione 2021: l'esordio avverrà mercoledì 30 giugno, mentre tutti gli altri appuntamenti in prima serata andranno in onda ogni lunedì sera fino all'inizio di agosto (quando le coppie si confronteranno al falò definitivo).