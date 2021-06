Svolte importanti per Vanessa Sonnbichler nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4. La giovane non solo dovrà fare i conti con le sue condizioni di salute, ma si innamorerà di Georg, un uomo molto pericoloso che la metterà nei guai. A tentare di salvarla sarà Max, ma il suo intervento potrebbe arrivare troppo tardi.

Spoiler Tempesta d'amore nuove puntate su Rete 4

Vanessa non sta attraversando un bel periodo. Quando tutto sembrava girare nel modo giusto, ecco che il suo dolore al ginocchio diventerà sempre più importante. Ad accorgersi che la situazione è più grave del previsto è Alfons, che le suggerisce di farsi visitare da Michael.

Vanessa proverà a mentire al dottore, ma la diagnosi arriverà come un fulmine a ciel sereno.

La povera Sonnbichler dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico nella speranza di salvare la gamba, ma anche qui non mancheranno i problemi. Nella sala infatti ci sarà un dottore non nel massimo delle sue facoltà mentali che rischierà di mandare a monte l'operazione. Come se non bastasse, Vanessa si innamorerà dell'uomo sbagliato, mettendo in pericolo la sua stessa vita.

Vanessa invischiata in una pericola relazione amorosa

Vanessa non è stata certo fortunata in amore. Dopo la fine della sua relazione con Robert, cercherà comunque di rimettersi in gioco con Max. Il giovanotto però non ricambierà il suo interesse, preferendole l'affascinante Shirin.

Un boccone amaro per Sonnbichler, che perderà la fiducia nel futuro.

Max, dispiaciuto per non poter dare la felicità sperata a Vanessa, le starà accanto come amico. Commetterà però l'errore di chiederle aiuto per conquistare la bella Shirin, cosa che farà molto male alla ragazza, Tuttavia, pur di non perdere il legame con lui, accetterà di dargli una mano.

In questo lasso di tempo, Vanessa conoscerà l'uomo che le rovinerà la vita.

Georg ha un piano per rovinare Vanessa, anticipazioni Tempesta d'amore

A rattristare Vanessa sarà anche la complicata riabilitazione successiva all'intervento al ginocchio, che non sembrerà dare i risultati attesi. Amareggiata per questo e anche per la friendzone di Max, verrà in possesso del libro di uno sportivo che, come lei, ha avuto un serio problema fisico dal quale però è guarito.

Vanessa deciderà di mettersi in contatto con l'atleta che, poco dopo, arriverà all'hotel. I due stringeranno un forte legame, uniti dalla stessa drammatica vicenda. Come raccontano le anticipazioni, bella Sonnbichler si innamorerà perdutamente di lui e diventerà la sua fidanzata. Georg però nasconde delle oscure intenzioni: farà partecipare Vanessa alle gare di scherma nonostante il ginocchio non sia guarito solo per accaparrarsi i soldi delle scommesse. Max lo verrà a sapere e proverà a fare qualcosa, sempre che arrivi in tempo.