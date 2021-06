Dopo il grande successo riscosso con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sul piccolo schermo italiano, i due amati attori turchi Ozge Gurel e Can Yaman sono tornati, per la felicità di tantissimi telespettatori, di nuovo nel periodo estivo, come protagonisti principali dello sceneggiato di origini turche Mr Wrong - Lezioni d’amore, il cui titolo originale è Bay Yanlış.

Dalle anticipazioni dell’episodio in programma sulla rete ammiraglia Mediaset il 22 giugno 2021, si evince che Sevim Atasoy (Lale Başar), l’ambiziosa e pettegola madre di Ozgur, insieme alla sorella Fitnat (Deniz Özerman), saranno ancora disposte a fare qualsiasi cosa per riuscire a raggiungere un loro obiettivo comune, ovvero quello di separare il ricco imprenditore e la giovane organizzatrice di eventi, Ezgi Inal.

Le due donne, quando si troveranno nell’abitazione del ristoratore, faranno prendere un grosso spavento alla signora Nevin Yilmaz (Feri Baycu Güler): scendendo nel dettaglio, quest’ultima, nell’istante in cui sarà rilassata nel terrazzo della figlia, non potrà non accorgersi del fumo proveniente dall’appartamento di Ozgur.

Mr Wrong - Lezioni d’amore, spoiler del 22 giugno: Fitant e Sevim fanno scoppiare un incendio a casa di Atasoy

Nella puntata della Serie TV che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 22 giugno 2021, sempre a partire dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa prima dell’altra fiction romantica turca Love is in the air, le sorelle Fitant e Sevim, non appena metteranno piede a casa di Ozgur, improvviseranno un rito scaramantico per far allontanare Ezgi dal ristoratore una volta per tutte.

Purtroppo le due donne, probabilmente a causa della distrazione, finiranno per dimenticarsi sul fuoco delle spezie, causando un vero e proprio incendio, a quanto pare, senza nemmeno rendersi conto della gravità della situazione.

Nevin preoccupata dopo aver visto provenire fumo dall’appartamento di Ozgur

Nevin, mentre si troverà nel terrazzo dell’abitazione della figlia a gustarsi una tazza di tè, non potrà fare a meno di sentire all’improvviso l’allarme suonare dall’appartamento di Atasoy: la madre di Egzi, parecchio spaventata dal fumo, non perderà tempo per precipitarsi in fretta a casa del ricco imprenditore venendo accolta da Fitant e Sevim.

Il tutto, stando agli spoiler provenienti dalla Turchia, accadrà all’insaputa di Ozgur e Inal che passeranno del tempo insieme: cosa accadrà tra il ricco imprenditore e la giovane organizzatrice di eventi? Ci sarà una svolta nel loro rapporto, dopo aver dimostrato entrambi di non accettare l'idea di sapersi al fianco di Yesim (Ecem Karavus) o di Serdar (Sarp Can Köroglu)?