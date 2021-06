Lo sceneggiato turco Mr Wrong - Lezioni d'amore dopo il successo riscontrato nella fascia pomeridiana con una media di oltre due milioni di telespettatori, occupa il piccolo schermo italiano anche il lunedì sera con tre nuove puntate in prima visione assoluta.

Negli appuntamenti del 21 giugno, a partire dalle ore 14:45 circa e nel prime time di Canale 5, Ezgi Inal (Ozge Gurel) appare furiosa con Ozgur Atasoy (Can Yaman) per averlo sorpreso in compagnia di Yesim Ozturk (Ecem Karavus) nella terrazza della propria abitazione. La ragazza deciderà di non portare più avanti la messinscena del loro finto fidanzamento: di conseguenza quindi finirà l’accordo sancito dal ricco imprenditore e la giovane organizzatrice di eventi.

Mr Wrong - Lezioni d’amore, spoiler del 21 giugno: Ezgi furiosa dopo aver sorpreso Ozgur e Yesim insieme

Nel corso degli episodi della soap opera che in Turchia ha subito una battuta d’arresto, e che verranno trasmessi su Canale 5 lunedì 21 giugno 2021, Yesim, dopo aver cenato nel ristorante di Ozgur, accetterà di mettere piede a casa del ricco imprenditore su richiesta dello stesso. A questo punto, durante la serata, la sorella di Serdar coglierà l’occasione al volo per avere un incontro riavvicinato con Atasoy senza riuscire nel suo intento. Ezgi sorprenderà in atteggiamenti complici Ozgur e Yesim, dunque crederà che ci sia del tenero tra i due. Intanto Atasoy rifletterà in solitaria, dopo essersi rifiutato di baciare la sorella del dottor Serdar anche sulla soglia della porta, facendola infuriare ancora una volta.

Nel contempo Inal, ignara di ciò che è accaduto realmente tra il suo finto fidanzato e Yesim, si pentirà di aver pensato che il ristoratore provasse dei sentimenti per lei, soprattutto per il fatto che sentirà la musica provenire dall’abitazione dello stesso. Ezgi, per la troppa rabbia e convinta che Ozgur si stia divertendo, non ci penserà due volte a gettare nel cestino dell’immondizia la scatola contenente il fiore del matrimonio di Ebru (Ceren Koc).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Inal mette la parola fine all’accordo sancito con Atasoy, l’organizzatrice di eventi capisce di essersi sbagliata

A questo punto ci sarà il tanto atteso confronto tra Ozgur e Ezgi: entrambi si mostreranno gelosi, ma soprattutto la giovane organizzatrice di eventi metterà la parola fine all’accordo che hanno sancito. In realtà Atasoy continuerà a credere che Inal abbia trascorso la serata con Serdar (Sarp Can Köroglu), invece la fanciulla sarà convinta che il ricco imprenditore ricambi l’interesse sentimentale di Yesim.

Dagli spoiler si evince che Ezgi si renderà conto soltanto in un secondo momento di aver frainteso ciò che è successo tra Ozgur e Yesim. Quest'ultima apprenderà dal fratello Serdar che Levent (Gürgen Öz) è convinto che Atasoy provi qualcosa per lei. In seguito la sorella del dottore pranzerà nel locale di Ozgur con Irem (Kimya Gökçe Aytaç) per indagare sul rapporto tra il ristoratore e Ezgi. Nel contempo lo chef Ozan (Serkay Tutuncu) spererà che Deniz (Cemre Gümeli) si faccia avanti con lui mentre Cansu (Fatma Toptaş) si farà accompagnare in palestra da Ezgi e Deniz all’insaputa di Levent: Ozan, disposto a tutto per vedere la donna che desidera conquistare, convincerà Ozgur a raggiungere con lui le ragazze.

Serdar propone a Ezgi di ballare il tango con lui, Nevin apprende che sua figlia ha mentito

A questo punto tutti saranno impegnati a organizzare una serata latino-americana: Ezgi per vedere la reazione di Ozgur inviterà Serdar quando riceverà una telefonata dal medico. Quest’ultimo convinto che la fanciulla sia appassionata di tango come gli ha fatto credere durante un loro incontro, le proporrà di fare un ballo insieme. Inal si rivolgerà a Ozgur non appena saprà che può darle delle lezioni di tango.

Le madri di Ezgi e Atasoy a sorpresa si presenteranno a casa dei rispettivi figli, costringendoli a trovare una soluzione per non far venire a galla le loro menzogne. Il piano della finta coppia purtroppo fallirà, visto che Nevin (Feri Baycu Güler) scoprirà che sua figlia non è stata sincera con lei, quando in ospedale non troverà nessun medico corrispondente al nome di Ozgur: a causa di tale imprevisto Ezgi dirà alla madre come stanno veramente le cose.