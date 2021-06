Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV turca Mr Wrong, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 giugno su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Ozgur inizierà a provare dei sentimenti per Ezgi poi, in un momento in cui saranno da soli, anche la ragazza gli rivelerà di provare qualcosa per lui. Intanto, si avvicinerà il compleanno di Inal e Atasoy vorrà organizzargli una serata speciale, il tutto mentre anche Serdar deciderà di organizzare una festa a sorpresa per la protagonista.

Ozgur inizierà a provare dei sentimenti per Ezgi

Nelle puntate in onda dal 21 al 25 giugno, Ezgi sorprenderà Ozgur e Yesim in atteggiamenti intimi. La donna, per questo motivo, andrà su tutte le furie e deciderà di rompere il patto con il suo vicino di casa. Poi, però, la giovane protagonista scoprirà che si è trattato di un malinteso.

Successivamente, Yesim e Irem pranzeranno insieme a La Gabbia, in quanto la prima vorrà verificare se c'è qualcosa tra Ozgur ed Ezgi, mentre la seconda vorrà fare colpo sullo chef Ozan. Intanto Inal inviterà anche Serdar per la serata latino americana, ma l'unico obiettivo della donna sarà solo quello di far indispettire Atasoy. Quest'ultimo, dal canto suo, inizierà a provare dei sentimenti nei confronti di Ezgi.

Ezgi e Ozgur confesseranno di provare dei sentimenti reciproci

Le anticipazioni annunciano che la madre di Ozgur e quella di Ezgi si presenteranno a casa dei rispettivi figli senza nessun preavviso, costringendoli a riorganizzare le proprie giornate. Proprio a casa di Ozgur, Fitnat e Sevim improvviseranno un rito scaramantico contro la cattiva influenza di Ezgi.

In particolare le due donne metteranno delle spezie sul fuoco, ma finiranno per combinare dei guai.

I due giovani protagonisti, ignari di quello che stanno combinando Fitnat e Sevim, si ritroveranno da soli e confesseranno i loro sentimenti reciproci.

Serdar organizzerà una festa a sorpresa per Ezgi

Intanto si avvicinerà il compleanno di Ezgi e Ozgur deciderà di preparagli una serata speciale.

Nel mentre anche Serdar organizzerà una festa a sorpresa per la ragazza in un ristorante esclusivo.

Invece Levent rivelerà a sua figlia di avere una storia d'amore con Cansu, ma lei sorprenderà il padre affermandogli che già era a conoscenza della cosa. Il dottore però, nonostante abbia avuto il benestare della bambina, dovrà cercare di farsi perdonare dalla sua donna.