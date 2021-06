Potrebbero esserci delle novità importanti nei palinsesti Mediaset della prossima stagione autunnale 2021. Le indiscrezioni di queste ore rivelano che ci saranno dei cambiamenti riguardanti la domenica pomeriggio della rete ammiraglia, dove non ci sarà più spazio per Barbara d'Urso, che per anni ha dominato la scena con il suo talk show Domenica Live. Sembrerebbe che i vertici del Biscione stiano prendendo in considerazione l'ipotesi di far debuttare nel giorno di festa di Canale 5 un volto "ex novo": trattasi della cantante Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo potrebbe sbarcare nella domenica pomeriggio Mediaset

Stando a quanto riferito da Davide Maggio in una diretta Instagram, tra le ipotesi al vaglio sul tavolo delle trattative Mediaset per i palinsesti della prossima stagione tv 2021-22, ci sarebbe anche quella di far approdare Anna Tatangelo nel giorno festivo di Canale 5.

L'ex compagna di Gigi D'Alessio potrebbe essere la nuova conduttrice di Scene da un matrimonio, lo storico programma che per anni è stato uno dei titoli più forti della programmazione Mediaset, il quale potrebbe ritornare in onda dal prossimo settembre ma in daytime.

L'ipotesi al vaglio, sarebbe quella di far puntare su Scene da un matrimonio per la fascia oraria che va dalle 14 alle 17 circa, quando su Rai 1 ci sarà la temutissima Domenica In, che sarà condotta anche il prossimo anno da Mara Venier.

Scene da un matrimonio potrebbe ritornare con Anna Tatangelo nei palinsesti autunnali

E così, Anna Tatangelo,potrebbe ritrovarsi tra le mani questa "patata bollente", dovendo affrontare il programma della domenica di Rai 1.

In ogni caso questo non sarà l'unico impegno previsto per Anna Tatangelo per la prossima stagione televisiva Mediaset, dato che è stata già riconfermata in giuria ad All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker, che tornerà in onda da novembre in poi su Canale 5.

Tornando alla domenica pomeriggio autunnale della rete ammiraglia Mediaset, Anna Tatangelo con il programma Scene da un matrimonio, potrebbe fungere da traino ad un nuovo programma destinato sempre al pomeriggio festivo rimasto orfano di Barbara d'Urso.

Tatangelo e Toffanin al posto di Barbara d'Urso?

In questo caso, al timone della seconda trasmissione domenicale, in programma dalle 17 alle 18:45 circa, potrebbe esserci Silvia Toffanin che manterebbe comunque la conduzione di Verissimo al sabato pomeriggio.

E così, con la coppia Anna Tatangelo - Silvia Toffanin, Mediaset potrebbe mettere la parola "fine" allo strapotere domenicale di Barbara d'Urso, che per anni ha dominato la scena del dì festivo di Canale 5 con il suo talk show Domenica Live.