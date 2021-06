L'appuntamento con le nuove puntate di Love is in the air continua su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 15:30. La TV Soap turca si sta rivelando ricca di colpi di scena e, nel giro di poche settimane, è riuscita ad conquistare un'ampia fetta di spettatori. Ciò che rende indimenticabili le vicende dei protagonisti è la travagliata storia d'amore tra Serkan ed Eda. Inoltre, i sotterfugi di Kaan non fanno altro che aumentare la tensione. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 5 al 9 luglio si concentreranno sulle incomprensioni tra Eda e Serkan.

Quest'ultimo proverà a riconquistarla e, dopo aver trascorso la notte insieme senza grandi risultati, capirà di doverle chiedere scusa. Selin e Ferit, intanto, organizzeranno un viaggio in Italia per impedire che qualcuno interferisca con il loro imminente matrimonio.

Spoiler di Love is in the air dal 5 al 9 luglio: Serkan porterà Eda nella casa in montagna

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan sarà intenzionato a vendicarsi di Kaan. Il suo obiettivo sarà quello di comprare la società dell'uomo e di recuperare il progetto del Green Hotel. Però, prima avrà bisogno di riappacificarsi con Eda e di riconquistare la sua fiducia. Non sarà un'impresa facile, soprattutto tenendo in conto il suo recente comportamento.

Serkan deciderà di acquistare un vestito per regalarlo a Eda. Dopo aver scoperto il suo nascondiglio, si recherà da lei e, con l'ausilio di un paio di manette, la condurrà nella baita in montagna. Ovviamente, Eda non prenderà affatto bene la cosa e, in un primo momento, si rifiuterà di collaborare con Serkan. Poco dopo, però, scoprirà di non poter lasciare l'abitazione a causa del mal tempo che ha reso inaccessibili tutte le strade.

Trame al 9 luglio di Love is in the air: Serkan ed Eda trascorreranno la notte insieme

Le anticipazioni della tv soap rivelano che, a causa delle pessime condizioni meteo in montagna, Eda e Serkan saranno costretti a dormire nello stesso letto. I due riusciranno a lasciare la baita solo il giorno seguente. La notte trascorsa insieme, però, non li ha aiutati a colmare la loro distanza.

Serkan, infatti, non si è scusato per averle gridato contro e per averla accusata ingiustamente.

Nel frattempo, Aydan si impegnerà per trovare una segretaria adatta ad Alptekin. Per evitare situazioni compromettenti, farà una scrematura molto accurata dei curriculum ed eliminerà tutte coloro che le sembreranno troppo affascinanti o troppo giovani. Alla fine, però, sarà l'uomo a scegliere e si baserà solo sulle esperienze lavorative delle aspiranti.

Selin e Ferit saranno pronti a partire per l'Italia

Nelle puntate di Love is in the air che andranno in onda dal 5 al 9 luglio, Serkan finalmente troverà il coraggio per chiedere scusa a Eda. Quest'ultima, dopo averlo perdonato, sarà pronta a collaborare nuovamente con lui.

Il loro obiettivo sarà quello di ostacolare il matrimonio di Selin e Ferit. La coppia, vorrebbe partire per l'Italia e tornare poco prima del matrimonio, in modo da evitare possibili imprevisti. Eda, per bloccare il loro tentativo di fuga, mentirà a Selin sul suo rapporto con Serkan e le dirà di essere prossima alle nozze.

Nel giro di poco tempo la notizia sarà sulla bocca di tutti e anche Aydan ne verrà a conoscenza. La donna sarà così sconvolta da essere colpita da un malore. Serkan, non prenderà affatto bene le parole di Eda, soprattutto quando Engin si recherà da lui per chiedergli ulteriori chiarimenti.