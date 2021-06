Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno ancora insieme. A fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale ci ha pensato l'attrice siciliana. La 28enne, su Instagram, ha riferito di non avere mai interrotto la storia con l'ex volto di Temptation Island: il profilo che ha annunciato la fine della liasion è un account fake.

Lo sfogo di Rosalinda

In queste ore, i fan degli "Zengavò" (ship nata dalla fusione del cognome Zenga e Cannavò) si sono allarmati. Tutto è cominciato da un annuncio pubblicato, su Instagram, da un profilo di nome "Adua Del Vesco 14".

Nel post si parlava di fine della relazione con Andrea Zenga: i motivi citati erano il mancato sentimento verso l'ex volto di Temptation Island.

A quanto pare, le cose non stanno affatto così. Dopo le numerose domande ricevute dai suoi follower, Rosalinda ha deciso di fare chiarezza. L'ex gieffina in una storia, ha smentito l'addio con Andrea Zenga. Poi ha scritto: "Segnalate questo profilo che si spaccia per me". Successivamente, la 28enne si è domandata perché alcune persone non lavorano, non leggono o non impiegano il loro tempo per curare un hobby, piuttosto che essere ossessionati da alcuni personaggi famosi e creare account fake. Infine, Cannavò ha lanciato un appello ai suoi sostenitori: "Aiutatemi a segnalare".

Di recente, Rosalinda ha confidato di avere ricevuto un brutto commento sotto ad uno scatto in cui si trovava con il suo fidanzato. Dopo essersi sentita augurare la morte, la diretta interessata ha chiosato: "Nella casa si sono creati dei fandom. Molti avevano idealizzato un rapporto con un'altra persona". Per questo motivo, Cannavò è convinta che alcuni ancora non riescano ad accettare la sua favola d'amore con Zenga.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La reazione di Cannavò alle critiche

In una recente diretta Instagram con Casa Chi, Rosalinda Cannavò ha spiegato come reagisce alle critiche. La giovane ha confidato di essere abituata ai commenti negativi, tanto da essersi fatta una corazza. A detta della 28enne, il problema è per chi non è abituato agli hater: "Ci sono persone che sono cadute in depressione, altri che si sono ammazzati".

Per Rosalinda non è un problema essere criticata, purché il commento negativo sia costruttivo: "L'apprezzo, lo porto a casa e cerco di migliorarmi".

Per Rosalinda Cannavò questo è un momento d'oro: grazie al Grande Fratello Vip 5, la bella siciliana ha trovato l'amore. Ma non solo, la giovane potrebbe essere inserita nel cast di Tale e Quale Show insieme a Pierpaolo Pretelli: Rosalinda ha più volte dichiarato che la sua più grande passione è cantare. Dunque, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti potrebbe essere perfetto per Cannavò.