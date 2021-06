Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda dal 7 al 12 giugno, Hope e Liam si sposeranno con la sola presenza di Beth e Douglas. Thomas invece sparirà nel nulla. Inoltre Sally su suggerimento della dottoressa Escobar dirà a Wyatt di non stare bene, mentre Shauna mostrerà a Quinn una foto che ritrae un bacio tra Bill e Brooke.

Ridge si scusa con Brooke per il comportamento di Thomas

Nelle puntate di "Beautiful" in onda dal 7 al 12 giugno, Thomas caccerà via Zoe dall'altare con il chiaro intento di sposare Hope, per formare insieme a Douglas una famiglia.

Si capirà subito che si è trattato di un piano ideato da Hope per dimostrare l'ossessione che Thomas ha nei suoi confronti.

Intanto Ridge, dopo quanto successo durante le nozze, non potrà fare altro che porgere le sue scuse a Brooke. In generale tutti volteranno le spalle a Thomas. Liam riferirà a Forrester che si occuperà lui stesso di crescere Douglas e Beth. Thomas di fronte al bambino che si dichiarerà felice senza di lui, scapperà via senza far sapere niente sulla propria destinazione.

Shauna mostra a Quinn una foto di Brooke e Bill che si baciano

Secondo le anticipazioni televisive fino al 12 giugno, Brooke racconterà ad Hope di avere avuto paura quando l'ha vista entrare vestita da sposa.

Ora che Thomas non è più una minaccia, Liam, Hope e Douglas finalmente faranno il ritorno a casa: Spencer (con l'aiuto del bambino) chiederà alla giovane Logan di diventare sua moglie. Inoltre Bill spiegherà a Wyatt gli ultimi accadimenti occorsi tra Thomas e Zoe, mentre Ridge proseguirà nello scusarsi con Brooke, in quanto non aveva compreso realmente i gravi problemi del figlio.

Nel frattempo il Forrester Senior si troverà con la moglie, quest'ultima riceverà una chiamata da parte di Bill, in cui le ricorderà il bacio che si sono scambiati. La donna però chiuderà immediatamente la conversazione. In tutto questo Hope e Liam si mostreranno impazienti e decideranno di convolare subito a nozze. Con la presenza dei soli Beth e Douglas i due pertanto si sposeranno.

Intanto Brooke e Ridge saranno vicini a tornare insieme, ma Shauna sarà determinata ad evitarlo. A tal fine mostrerà a Quinn una foto in cui sono raffigurati Logan e Spencer mentre si baciano.

Brooke non racconta a Katie del bacio dato a Bill

In base agli spoiler della prossima settimana, la dottoressa Escobar proverà a contattare Sally, ma quest'ultima la eviterà in ogni modo perché non ha alcuna intenzione che esca fuori la verità sulle sue condizioni di salute. Intanto Bill sarà molto innamorato di Katie, ma comunque continuerà a pensare al bacio dato con Brooke.

In tutto questo Spectra riceverà la visita della dottoressa, che le suggerirà di dire la verità a Wyatt. La ragazza accetterà il consiglio e gli dirà di non stare bene.

Infine le sorelle Logan commenteranno la lieta conclusione del matrimonio tra Thomas e Zoe. Brooke però non avrà il coraggio di dirle che ha baciato suo marito, per evitare di turbarla ulteriormente.