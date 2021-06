Nelle prossime puntate di Love is in the air (titolo originale Sen Çal Kapımı, ndr), Serkan, forse, inizierà a capire che non ha realmente intenzione di riconquistare Selin, il suo obiettivo unico sarà di allontanare Ferit dalla Art Life e per farlo le farà una proposta che la spiazzerà parecchio. Intanto Kaan Karadağ entrerà in possesso di un dossier molto importante della Art Life.

Kaan Karadağ ruba le immagini da un dossier della Art Life

L'Art Life è riuscita a conquistare un importante progetto e per renderlo effettivo il primo passo sarà depositare il relativo brevetto presso un notaio.

Questo incarico se lo prenderà Eda, che dopo essersi recata dal notaio insieme a Fifi, deciderà di passare a casa e di farsi una doccia, lasciando il dossier del progetto nell'ingresso di casa sua.

Quello che la ragazza non potrà immaginare è che l'acerrimo nemico di Serkan, Kaan Karadağ, potrebbe avere accesso a questo progetto proprio a casa sua. Eda, infatti, non sa che la sua coinquilina Melo sta vedendo proprio Kaan. Ovviamente da parte di quest'ultimo non c'è un interesse sincero, ma Melo a causa della sua ingenuità e bontà ci cascherà con tutte le scarpe. Proprio nel momento in cui Eda farà la doccia, anche Melo sarà a casa con Kaan e quest'ultimo, agevolato anche dal fatto di essere rimasto da solo, scatterà alcuni fotografie al dossier.

Serkan festeggia il compleanno con Eda

Intanto arriverà il giorno del compleanno di Serkan, a cui non piace tanto festeggiarlo, però quella sera si troverà a cenare con Selin. Proprio così, e sarà Eda a organizzare la cosa, sotto il giudizio incredulo delle sue amiche. Tutto ciò avverrà perché la ragazza sarà fermamente convinta che l'architetto debba iniziare ad avvicinarsi alla sua ex, visto che il fine del loro contratto è distruggere il rapporto tra Selin e Ferit.

A cena Selin sarà convinta di poter finalmente avvicinarsi a Serkan, ma non potrà immaginare che quest'ultimo le riserverà una brutta sorpresa. Infatti l'architetto non si fida per niente di Ferit, vista la sua vicinanza con Kaan Karadağ, così metterà Selin davanti a un bivio: deve scegliere lui o Ferit e se sceglierà quest'ultimo dovrà cedergli la sua quota di partecipazione all'azienda.

Selin troverà questa scelta molto ingiusta, ma non avrà molte alternative.

La serata, invece, si concluderà in maniera decisamente più romantica grazie a Melo, che informerà Serkan sul ristorante in cui si trova Eda, un luogo molto semplice, lontano dai canoni di Serkan, ma il ragazzo sarà ben felice di trascorrere del tempo con lei. Forse è quello che avrebbe voluto fin dall'inizio. Melo, in più, gli dirà che la sua fidanzata gli ha comprato un regalo: un piccolo mappamondo a lievitazione magnetica che per Serkan vorrà dire tutto, arrivando addirittura a ringraziare Eda baciandola sulla guancia, gesto molto inusuale per l'architetto. L'amore sta veramente bussando alla porta dei due ragazzi.