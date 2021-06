Tale e quale show tornerà in onda dal prossimo settembre 2021 su Rai 1. Il fortunato varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti, terrà compagnia al pubblico per una nuova edizione che si preannuncia scoppiettante, dato che saranno molti i personaggi famosi a mettersi in gioco. In queste ore circolano le prime indiscrezioni sui cast dei concorrenti della prossima edizione e tra i nomi in pole position vi sono quelli di Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, reduci dall'esperienza vissuta al Grande Fratello Vip 5.

Le nuove indiscrezioni sul cast di concorrenti di Tale e quale show 2021 condotto da Carlo Conti

Nel dettaglio, sembrerebbe che sia Pierpaolo sia Stefania abbiano sostenuto un provino per entrare a far parte della squadra di artisti della nuova edizione di Tale e quale show, in onda da metà settembre, in diretta televisiva su Rai 1.

I due ex gieffini di Alfonso Signorini potrebbero essere la vera rivelazione di quest'anno dello show che appassiona una media di oltre quattro milioni di telespettatori.

Per Pierpaolo, nel caso in cui la trattativa dovesse concretizzarsi si tratterebbe di un debutto sulle reti Rai mentre per Orlando sarebbe un ritorno, dati i suoi precedenti da conduttrice sulle reti della televisione di Stato.

Mimmo della fiction 'I Cesaroni' potrebbe approdare nel cast dello show di Rai 1

Ma tra i possibili nuovi concorrenti di Tale e quale show 2021 spicca anche il nome di Federico Russo, il giovane attore che ha raggiunto l'apice del successo grazie al ruolo di Mimmo nella fiction i Cesaroni, uno dei grandi successi della lunga serialità Mediaset.

Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, il giovane Federico Russo potrebbe rimettersi in gioco prendendo parte allo show di Carlo Conti, che in passato ha portato fortuna a tanti attori famosi.

E poi ancora tra i candidati in pole position per questa nuova edizione di settembre, spicca anche il nome di Pamela Petrarolo, nota al pubblico per il suo passata da ragazza di Non è la Rai.

Tra i candidati per la nuova edizione di Tale e quale anche Nadia Rinaldi

A mettersi in gioco in questa nuova edizione dello show potrebbe arrivare anche Nadia Rinaldi, la quale sarebbe pronta a sostenere il provino perché desidera riuscire a far emergere il suo talento di attrice.

La vera sorpresa del nuovo cast di Tale e quale show 2021, però, potrebbe essere Lillo noto in quanto componente del duo comico Lillo e Greg.

Quest'anno, Pasquale Petrolo (questo il suo vero nome) è stato anche tra i protagonisti della prima edizione di Lol - Chi ride è fuori, lo show evento di Amazon prime, condotto da Fedez con la partecipazione di Mara Maionchi.