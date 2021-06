Sono passate poche settimane da quando Uomini & Donne non va più in onda, ma sono già tantissimi gli spunti di discussione che hanno regalato i suoi più amati protagonisti. Ida Platano, ad esempio, di recente ha rilasciato un'intervista nella quale ha difeso l'amica Gemma Galgani dalle continue critiche che riceve, ma ha anche spiegato perché tra lei e Roberta Di Padua non c'è mai stato feeling.

La difesa della 'regina' del trono over di U&D

Ida e Gemma sono le protagoniste della copertina del nuovo numero del magazine di U&D, quello uscito venerdì 11 giugno.

Le dame del trono over hanno rilasciato un'intervista doppia per aggiornare i fan sulla loro amicizia, nata proprio davanti alle telecamere del format condotto da Maria De Filippi.

Se Galgani ha reso pubblici i consigli che ha dato alla bresciana subito dopo la dolorosa rottura con Riccardo, Platano si è esposta per difendere a spada tratta la "regina" indiscussa del dating show Mediaset.

Quando l'è stato chiesto cosa ne pensa del trattamento che riceve la torinese in studio da parte di alcuni membri del cast (Tina Cipollari in primis), la parrucchiera ha risposto: "Mi dà molto fastidio quando viene derisa, soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato".

"Cerco ogni volta di sollevarle il morale", ha aggiunto Ida nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando.

Il racconto del faccia a faccia con Roberta dopo U&D

Una settimana dopo che Roberta ha reso pubblico l'incontro che avuto con Ida dopo la fine di U&D, è toccato a quest'ultima dare la propria versione su questo episodio che ha spiazzato i fan della trasmissione.

"È vero, ho incontrato Roberta in aeroporto. Un incontro per me inaspettato, ma la vita sa essere molto strana e particolare.

L’ho vista, l’ho salutata e le sono andata incontro per scambiare due parole", ha proseguito Platano nel racconto del faccia a faccia che ha avuto con l'ultima ex di Riccardo Guarnieri.

"Le ho sottolineato che comunque non ho mai provato empatia nei suoi confronti, che in passato mi ha fatta stare male", ha concluso la dama del trono over nel suo recente sfogo.

Se Di Padua era stata più positiva nel rendere pubblico il chiarimento che ha avuto con Ida ultimamente, quest'ultima è sembrata un po' più fredda nelle dichiarazioni che ha rilasciato a riguardo, come se avesse avuto una percezione diversa dell'incontro che ha avuto con la sua ex rivale in amore.

Il passato in comune con Riccardo a U&D

Secondo gli stralci dell'intervista che stanno riportando alcuni siti di gossip, Ida non ha mai nominato l'ex Riccardo neppure quando ha raccontato del faccia a faccia avuto con Roberta in aeroporto. A tirare in ballo Guarnieri è stata Gemma, quando ha detto che secondo lei l'avrebbe ostacolata in più occasioni quando faceva ancora parte del cast di U&D.

La torinese, infatti, si è detta convinta del fatto che il cavaliere non provi una particolare simpatia nei suoi confronti, anche per questo il loro rapporto non è mai decollato neppure quando lui e la sua amica Platano facevano coppia.

A proposito del pugliese, pare si siano perse le sue tracce dopo l'ultima apparizione su Canale 5 di un mese fa. Dopo aver ufficializzato la rottura con Di Padua anche davanti alle telecamere, l'uomo non si è fatto più vedere né negli studi Elios (non ha partecipato alle ultime puntate della stagione 2020/2021) né sui social network: è da moltissimo tempo, infatti, che Riccardo non pubblica una foto o una storia sul suo profilo Instagram.

È difficile ipotizzare, dunque, se tutti e tre i protagonisti di quello che un tempo è stato un triangolo amoroso parteciperanno alla prossima edizione del format condotto da Maria De Filippi.