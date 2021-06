Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca, Tempesta d'amore, meglio conosciuta in patria come "Sturm der liebe". Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 6 al 12 giugno 2021, tutti i giorni su Rete 4 dalle 19:35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al ritrovamento di Tim, alla gelosia di Michael per Rosalie, ai preparativi per le nozze di Franzi, all'arresto della Engel e all'innamoramento di Maja per Florian.

Franzi ritrova Tim

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che, in preda alla disperazione, Franzi lancerà un appello nella speranza che qualcuno abbia visto Tim e possa darle le informazioni necessarie per raggiungerlo.

La sua iniziativa verrà premiata: infatti, poco dopo, riuscirà a ritrovare il suo amato prima che sia troppo tardi. La felicità di riabbracciare Tim, però, verrà meno quando Franzi si renderà conto che il giovane è ferito ed incosciente. Trasportato d'urgenza all'ospedale, il giovane sarà sottoposto ad alcune cure che si riveleranno tempestive e che gli permetteranno di riprendersi poco dopo.

Alfons si renderà conto che Vanessa ha forti dolori ad un ginocchio e le consiglierà di farsi visitare da Michael. Spaventata all'idea di una diagnosi che le impedisca di allenarsi, la giovane sottoporrà all'attenzione del medico il ginocchio sano al posto di quello malato. Più tardi, però, Vanessa sarà costretta ad ammettere l'inganno e a farsi visitare il ginocchio dolorante, scoprendo di avere il menisco rotto.

Michael è geloso di Rosalie

Maja metterà alla prova Ariane per scoprire se la donna è così cattiva come la descrive Christoph. Rendendosi conto che Michael è geloso di lei, Rosalie continuerà a flirtare con Max per costringere il medico a farsi avanti. Nel frattempo, Christoph, insieme alla polizia, si impegneranno per cercare i rapitori di Tim, cercando di individuare i soldi del riscatto, tracciati precedentemente.

Nel corso delle indagini, le forze dell'ordine scopriranno che i criminali hanno speso i soldi in quasi tutta Bichleim e nel caffè di Rosalie. Per questa ragione, la polizia arresterà la Engel per complicità.

Lucy organizza le nozze di Tim e Franzi

Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, Tim, insieme a Franzi, incaricheranno Lucy di organizzare il loro matrimonio.

Quest'ultima chiederà con successo a Maja di occuparsi del servizio fotografico. A tal proposito, la fotografa chiederà il permesso ai Saalfeld per allestire uno studio fotografico improvvisato nella cantina del Furstenhof, scoprendo in un rullino qualcosa di agghiacciante. Nel tentativo di fare una sorpresa romantica a Franzi, Tim verrà a sapere dalla zia Margit che uno dei rituali più antichi della loro famiglia prevede che lo sposo, prima delle nozze, trovi una fonte considerata magica. Saputo ciò, il giovane cercherà di fare un tentativo per trovarla. Nel frattempo, Maja si innamorerà perdutamente di Florian, dopo averlo visto accudire un coniglietto ferito, ribattezzato da loro col nome di Napoleone.

Alfons chiederà senza successo a Vanessa di sostituirlo nel concorso di concierge, mentre Cornelia e Robert si avvicineranno.