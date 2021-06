Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera Tempesta d'amore, ambientata in un immaginario paesino tedesco situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 13 al 19 giugno, tutte le sere su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate sul riavvicinamento di Robert e Cornelia, sull'innamoramento di Maja per Florian, sul matrimonio di Tim e Franzi e sul piano ordito da Ariane per screditare Christoph.

Maja si allontana da Florian

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che saranno Selina e Cornelia ad organizzare la festa prematrimoniale di Franzi. Finito il lavoro, Cornelia approfitterà dell'occasione per riavvicinarsi pericolosamente a Robert. Più tardi, quest'ultimo sarà vittima di un piccolo incidente che gli impedirà momentaneamente di parlare. Non sapendo più come gestire i suoi sentimenti per Florian, Maja deciderà di allontanarsi da lui, facendolo insospettire. Più tardi, il giovane discuterà con Werner a causa della presenza inopportuna di un lupo nel bosco confinante con il Furstenhof. L'albergatore preferirebbe che l'animale venisse abbattuto, mentre la guardia forestale vorrebbe salvarlo anche a rischio di perdere il suo posto di lavoro.

Alfons cercherà di convincere Vanessa a partecipare al concorso per concierge al posto suo, ma la giovane rifletterà a lungo prima di accettare. A quel punto, il Sonnbichler si offrirà di aiutarla mettendola alla prova con un finto ospite esigente, Michael. Ariane incaricherà Erik di avvicinarsi a Christoph per scoprire se l'albergatore ha cattive intenzioni nei suoi confronti.

Dopo tanti preparati, arriverà il giorno delle nozze di Franzi e Tim. La cerimonia si svolgerà in una chiesa scelta appositamente dalla sposa, alla presenza di familiari e amici della coppia. Giunta davanti alla chiesa, Franzi non riuscirà ad entrare subito nella cappella perché troverà la porta della chiesa misteriosamente bloccata.

Grazie all'intervento di Christoph, la sposa avrà modo di accedere in chiesa e congiungersi finalmente al suo amato. Nel frattempo, Maja non riuscirà ad assistere alle nozze perché rimarrà bloccata su un tetto, dove verrà soccorsa da Florian.

Robert dimentica di preparare la torta nuziale

Finita la cerimonia religiosa, Franzi, Tim e i loro invitati si sposteranno al Furstenhof per il banchetto di nozze. Lì, Robert si renderà conto di aver dimenticato di preparare la torta nuziale. A quel punto, Amelie e Cornelia correranno in suo aiuto realizzando in tempo di record una torta da sogno per gli sposi. Nel corso dei festeggiamenti per le nozze, Ariane andrà su tutte le furie dopo aver visto Christoph e Selina baciarsi.

Maja danzerà tutta la notte con Florian per poi essere riaccompagnata a casa da lui. Sopraffatta dai suoi sentimenti, la ragazza cercherà di baciarlo ma lui la respingerà per essere utilizzato come un ripiego. Finalmente felici insieme, Franzi e Tim lasceranno il Furstenhof per partire alla volta dell'Inghilterra. Per mettere in cattiva luce Christoph, Erik ed Ariane faranno credere a tutti che l'uomo si appropria indebitamente dei soldi dell'associazione umanitaria per cui lavora. Maja troverà un documento in cui scoprirà una verità sconcertante sulle origini di Florian ed Erik.