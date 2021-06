Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con le soap opera Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate americane, che andranno in onda tra qualche tempo anche nel nostro Paese, rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi legati al personaggio di Steffy. La giovane figlia di Ridge è in dolce attesa di un bambino, ma ci saranno dei dubbi sul vero padre. I due "candidati" sono Finn e Liam, ma alla fine la verità riuscirà ad emergere e Steffy riceverà anche una proposta di matrimonio del tutto inaspettata.

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy scopre che Liam è il padre di suo figlio

Nel dettaglio, quando Steffy scoprirà di essere in dolce attesa deciderà di sottoporsi subito ad un test del Dna, dato che ha dei dubbi su chi possa essere il vero padre del bambino che porta in grembo.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che il risultato sarà clamoroso: il padre risulta essere Liam e non il suo attuale fidanzato Finn. Steffy, infatti, aveva trascorso una notte d'amore col suo ex marito ed entrambi in preda a fiumi di alcool, si sono lasciati trasportare dalla passione travolgente.

Un durissimo colpo per la figlia di Ridge, la quale in preda allo sconforto deciderà di trasferirsi a Los Angeles e quindi di sparire per un po' di tempo.

La proposta di nozze di Finn per Steffy

Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché Finn, a poche ore dalla partenza della sua amata, deciderà di bloccare tutto e di convincerla a rutornare sulla sua scelta.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Finn si precipiterà a casa di Steffy e le chiederà di non lasciarlo e di conseguenza di non partite, così come aveva pensato inizialmente.

Il giovane medico le confesserà che lei è la donna della sua vita e non potrà farne a meno, malgrado il tradimento e tutto quello che è successo con Liam.

Come se non bastasse, Finn spiazzerà ulteriormente Steffy, tirando fuori un anello e chiedendole apertamente di sposarlo e quindi di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Finn confessa tutta la verità a Steffy sul bambino: anticipazioni americane Beautiful

Un momento di grande emozione per Steffy la quale, in lacrime, dirà al suo fidanzato che non può accettare dato che il bambino che porta in grembo è figlio dell'ex marito Liam.

A quel punto, Finn le confesserà tutta la verità. Il medico informerà la sua amata di aver scoperto che, i risultati del test del Dna, erano stati alterati.

Gli spoiler delle nuove puntate americane di Beautiful rivelano che, a quel punto, Finn confesserà alla sua amata che è proprio lui il vero padre del bambino. Tale particolare cambierà tutto in Steffy, la quale accetterà anche la proposta di matrimonio del medico.